В "Укрзалізниці" назвали дату відновлення роботи поїздів Мукачево - Кошице

Поїзди міжнародного сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина) відновлять щоденно курсування з 11 грудня. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

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Рейс №960/961 Кошице - Мукачево відправлятиметься о 8:46 з прибуттям до Мукачева о 14:00. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме о 18:17.

Рейс №962/963 Кошице - Мукачево відправлятиметься об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно поїзд стартуватиме о 18:16 і прибуватиме до кінцевого пункту о 21:33.

Через станцію Чоп в напрямку Мукачево вони проходитимуть о 12:00 та 14:51, а при слідуванні до станції Кошице - о 16:13 та 19:26. Це дозволить пасажирам робити пересадку, зокрема, на поїзд №60 Чоп - Київ (відправлення з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород - Київ (відправлення з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23).

Для пасажирів, що прямують до Словаччини, може бути зручною пересадка з поїзда №45/46 Харків - Ужгород (слідує через Київ): він відправляється з Харкова о 13:43, а з Києва о 23:15, прибуваючи до Чопа о 14:18.

Квитки вартістю від 363 гривень вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів. Як зазначають в УЗ, цей напрямок стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців.

Нагадаємо, що залізничне сполучення Кошице - Мукачево вже функціонувало до війни з Росією: воно було запущене в червні 2019 року, однак через пандемію Covid-19 воно було перерване й відновлене з липня 2021 року. На лінії, що обслуговувалася словацькою залізницею (Železničná spoločnosť Slovensko), курсували рельсові автобуси моделі 813/913 Bageta.