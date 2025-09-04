Виїзд громадян України за кордон - Оформлення документів

За даними Опендатабот, від січня до червня 2025 року було зафіксовано 16,47 млн перетинів державного кордону і 85 % цих перетинів ( а це 14,08 млн) – це громадяни України. Люди подорожують з різними цілями: туризм, навчання, работа, міграція. Але яка б не була мета виїзду, українці мають враховувати певні правила перетину кордону, аби не мати проблем в майбутньому. Редакція Delo.ua дізналася, як виїхати за кордон без проблем та нюансів, і що треба для цього враховувати.

Основні документи для виїзду за кордон

Отже, готуючись до виїзду за кордон, потрібно подбати про основні документи, які знадобляться для його перетину. Нижче ми перелічили ті пункти, без яких точно можуть виникнути проблеми з прикордонниками.

Закордонний паспорт. У кожного члена сім’ї має бути свій, (мінімум 6 місяців, а інколи 3) використовується більшістю країн, особливо у межах ЄС та Шенгенської зони. Строки паспортів мають бути дійсними щонайменше 6 місяців (а для деяких країн - 3 місяці) після того дня, коли ви плануєте повернутися додому з країн Європейського Союзу.

ID-картка. Україна має угоди з Туреччиною та Грузією, які дозволяють перетинати кордон лише з ID-карткою (без закордонного паспорта). Але ID-картка може використовуватися для виїзду за кордон тільки у випадку сухопутного перетину кордону.

Віза. Особливо потрібна, якщо країна, куди ви прямуєте не має безвізового режиму з ЄС. Також віза знадобиться, якщо плануєте перебувати в Європі довше 90 днів протягом півроку, або їдете туди на навчання, роботу чи до родичів. До речі, Велика Британія вимагає візу навіть якщо ви просто пролітаєте через їхній аеропорт транзитом.

Медичне страхування. Умови Шенгенської візи та більшості європейських країн вимагають страховку мінімум на 30 000 євро, яка покриває невідкладну допомогу, репатріацію та COVID-19 та поширюється на всіх членів родини.

Підтвердження мети поїздки. Це стандартна вимога на кордоні. Часто прикордонники просять показати бронювання готелю або запрошення.

Фінансове забезпечення. При виїзду за кордон можливо доведеться підтвердити, що у вас достатньо коштів на перебування (наприклад, банківська виписка). Мінімальний норматив для перебування за кордоном складає 50 євро на особу на день, але конкретні вимоги залежать від країни.Наприклад, у Польщі це може бути від 300 злотих на 3 дні (приблизно 3 900 грн), у Франції – від 65 євро на день (3 130 грн).

Виїзд чоловіків за кордон: які документи потрібні

Через реалії воєнного стану, виїзд чоловіків за кордон віком від 18 до 60 років дозволений лише за окремими підставами. Тож наразі існує заборона виїзду за кордон для більшості чоловіків призовного віку, однак є винятки.

До категорій, які можуть перетинати кордон, належать студенти іноземних університетів, багатодітні батьки, особи з інвалідністю, доглядальники, опікуни, волонтери та інші, визначені законодавством. Але для безпроблемного перетину кордону, таким чоловікам потрібно мати при собі відповідні документи.

Закордонний паспорт у фізичному вигляді (електронні документи у «Дії» не дають права на виїзд).

Військовий обліковий документ (військовий квиток або приписне) з відміткою про відстрочку від призову.

Витяг із рішення територіального центру комплектування (ТЦК) чи довідки, які підтверджують право на виїзд.

Документи, що підтверджують підстави для виїзду за кордон : довідка з університету, свідоцтва про народження дітей (для багатодітних батьків), документи про інвалідність, рішення про опікунство тощо.

Врахуйте, що прикордонники не приймають е-паспорт у застосунку «Дія» як документ для перетину кордону. Такий документ може бути використаний лише для додаткової ідентифікації, але фізичний закордонний паспорт обов’язковий.

Але таку інформацію потрібно постійно моніторити, адже правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану змінюються дуже часто. Тому перед поїздкою необхідно перевіряти актуальні умови та перелік документів на офіційному сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Якщо громадянин України планує виїхати за кордон на постійне місце проживання (ПМП), доведеться пройти процедуру офіційного оформлення виїзду. В першу чергу це передбачає подання пакету документів до територіальних підрозділів Державної міграційної служби (ДМС), про які ми поговоримо нижче.

Подання заяви

Заяву на ім'я керівника територіального органу ДМС подають особисто або через законного представника за місцем реєстрації в Україні. Може бути заповнена в паперовій формі або в електронному вигляді.

Зняття з реєстрації місця проживання

Після прийняття рішення про оформлення виїзду необхідно звернутися до органу реєстрації для зняття з реєстрації місця проживання.

Надання документів до ДМС

Пакет документів, які потрібні для виїзду за кордон і подачі до міграційної служби досить не великий і включає:

паспорт громадянина України у формі книжечки зі штампом про зняття з реєстрації місця проживання або довідка про зняття з реєстрації;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

три фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см.

Оформлення відмітки

У разі позитивного рішення в паспорт громадянина України для виїзду за кордон ставиться штамп про оформлення виїзду на постійне місце проживання.

Послуга коштує 195,31 гривні, пільги не передбачені. Подати заяву можна особисто або через законного представника (наприклад, батьки можуть подати заяву за неповнолітню дитину).

Заяву можна заповнити самостійно на папері або попросити співробітника міграційної служби заповнити електронну версію під час вашого візиту.

Особливості виїзду за кордон для осіб, які не досягли 16-річного віку

Для підростаючого покоління (діти та підлітки) порядок виїзду за кордон має певні нюанси. В цьому випадку потрібно буде заповнити два примірники заяви. Якщо в сім'ї є діти до 16 років, на кожну дитину заповнюється окрема заява. Щодо документів, то потрібно буде підготувати:

Підлітки від 14 до 16 років: український паспорт, свідоцтво про народження, довідка про прописку, документи батьків (все в оригіналах та копіях). Для кожного підлітка, який виїжджає на постійне проживання, заповнюється окрема заява.

Діти до 14 років: свідоцтво про народження, довідка про прописку, документи батьків (все в оригіналах та копіях). Для кожної дитини заповнюється окрема заява від законного представника (батьків або опікунів).

Особи від 16 років: заяву подають особисто, додаються закордонний паспорт та довідка про реєстрацію місця проживання.

Вся родина, яка планує переїзд на постійне місце проживання: на кожного члена сім'ї (включаючи дітей до 16 років) потрібно подавати окрему заяву та комплект документів.

Підготовку документів варто розпочати заздалегідь, адже розгляд заяв може тривати від кількох місяців, а наявність повного пакета документів значно прискорює процес оформлення виїзду на постійне проживання. А сам документ, який заявник отримує в разі схвалення діє протягом 6 місяців з моменту його отримання.

Кому можуть відмовити у виїзді за кордон

В умовах воєнного стану держава особливо ретельно контролює, хто може перетнути кордон. Українські громадяни можуть зіткнутися з відмовою у виїзді за кордон з кількох вагомих причин.

Чоловіки призовного віку (18–60 років) . Винятки передбачені лише для студентів закордонних університетів, багатодітних батьків, осіб з інвалідністю, опікунів та волонтерів.

Особи з порушеннями військового обліку . Тобто ті, хто не виконав вимоги мобілізаційного порядку або не має відповідних довідок чи відстрочок.

Громадяни з юридичними проблемами . Маються на увазі несплачені аліменти, невиконані судові рішення або кримінальні підозри можуть стати непереборною перешкодою на шляху за кордон.

Власники неоформлених документів . Прострочений закордонний паспорт, відсутня віза або медстрахування перетворюються можуть створити проблеми на кордоні, з якою б метою ви не виїджали.

Також окрему категорію складають діти та неповнолітні, що виїжджають без законних представників та без батьківської згоди.

Виїзд за кордон на авто: що потрібно знати

Якщо ви плануєте підкорювати європейські дороги на власному або орендованому автомобілі, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи та виконати вимоги правил дорожнього руху.

Міжнародне посвідчення водія або національне посвідчення водія з перекладом на англійську або мову країни призначення.

Технічний паспорт на авто (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу). Якщо автомобіль не належить водію, необхідно мати свідоцтво про реєстрацію ТЗ, видане на ім'я водія на період поїздки , або нотaріально завірену довіреність на використання авто .

Розпізнавальний знак України на транспортному засобі.

Номерний знак ТЗ , що відповідає стандартам країни реєстрації.

Страховка «Зелена карта» (Green Card) . Обов'язковий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ, який покриває територію країн, через які планується подорож.

Важливо знати: за новими правилами зелена картка повинна бути оформлена щонайменше за 1 день до виїзду. Купити її безпосередньо на кордоні або в «будці» не вийде – ці часи вже в минулому. Електронна версія Green Card має таку ж юридичну силу, як і паперова.

Додатково радимо перевірити, чи відповідає ваш "залізний кінь" технічним вимогам країн, які ви плануєте перетнути, та чи немає особистих обмежень на виїзд для водія (наприклад, заборона виїзду для чоловіків призовного віку).

Правила виїзду за кордон з тваринами

Подорож з улюбленим чотирилапим другом потребує ретельної підготовки, тож розпочинайте оформлення документів не пізніше, ніж за 4 місяці до виїзду. Для того, щоб ваш пухнастий супутник легально перетнув кордон, необхідно мати ряд документів.

Ветеринарно-санітарний паспорт

Документ має бути нового зразка із усіма щепленнями: це головний документ вашого улюбленця.

Мікрочіп

Обов'язковий "паспорт під шкірою" у більшості країн. Дата введення чіпа не має бути пізнішою останньої вакцинації від сказу.

Актуальна вакцинація проти сказу

Остання вакцинація має бути проведена не пізніше 4 місяців до виїзду. Термін вакцинації не може перевищувати 1 рік.

Результат лабораторного дослідження крові

Мова йде про тест на наявність антитіл до вірусу сказу. До цього дослідження допускаються лише чіповані та попередньо правильно вакциновані тварини.

Ветеринарне свідоцтво форма №1 (Ф1)

Ця "свіжа" довідка про стан здоров'я видається виключно державними ветеринарними лікарнями не раніше ніж за 5 днів до виїзду. Це свідоцтво міняється на міжнародний документ для перевезення тварини під час ветеринарного контролю на кордоні.

Обробка від ехінококозу

Полягає у застосуванні антигельмінтного засобу та внесенні лікарем відмітки в паспорт (+ мокра печатка). Проводиться за 2-3 дні до виїзду – завершальний штрих перед подорожжю.

Виїзд за кордон: чек-ліст необхідного

Отож, щоб жодна дрібниця не зіпсувала омріяну подорож, переконайтеся, що ви нічого не забули.

Закордонний паспорт: основний документ для перетину кордону

Віза (за потреби: уточніть заздалегідь, чи потрібна для вашої країни призначення;

Туристична страховка на всю родину: захист від непередбачуваних витрат;

Документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку під час воєнного стану;

Документи дитини: закордонний паспорт, свідоцтво про народження. Нотаріальна згода від другого батька, якщо дитина подорожує не з обома батьками;

Автодокументи: права, техпаспорт, обов'язкова Зелена карта, плюс техогляд для подорожей до Румунії й Молдови.

Документи на домашнього улюбленця, якщо плануєте взяти його з собою.

Квитки на транспорт, бронювання готелів , краще мати роздруковані копії.

Банківська виписка для підтвердження фінансової спроможності для прикордонників

Ретельна підготовка документів – база та фундамент будь-якої вдалої подорожі. Щоб не перетворити омріяну відпустку на бюрократичну епопею, варто завчасно зібрати всі необхідні папери й уточнити свіжі вимоги для виїзду за кордон до країни призначення.