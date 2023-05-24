Вперше з 24 лютого: "Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" Київ - Дніпро - Запоріжжя

АТ “Укрзалізниця” відновлює курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" 732/731 сполученням Київ - Дніпро - Запоріжжя вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що вже з 10 червня комфортний Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25.

Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15.

Квитки вже найближчими годинами будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" та на решті звичних каналів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023.