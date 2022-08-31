З 1 вересня на українсько-польському кордоні зміниться організація руху транспорту

Від 1 вересня до 31 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні триватимуть пілотні проєкти, які передбачають зміни в організації руху транспортних засобів.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, рух вантажних транспортних засобів дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни буде здійснюватися через пункти пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та "Ягодин".

Водночас пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів у вказаних пунктах пропуску залишиться без змін. За виключенням пункту пропуску "Ягодин", де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється.

Перетин кордону вантажними транспортними засобами дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни з 1 вересня поточного року буде здійснюватися і через пункт пропуску "Угринів", а також вказана категорія транспортних засобів як і раніше прямуватиме через пункти пропуску "Устилуг", "Грушів" та "Смільниця".

Разом з тим, пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через дані пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках.

Інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють в штатному режимі відповідно до міжнародних угод, підкреслили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 16 серпня після завершення будівництва та облаштування легкового терміналу повністю відновлено пропуск легкового транспорту та пасажирських автобусів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець".



