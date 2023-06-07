За прикладом зернового коридору. У Львівській ОВА заговорили про можливість відкриття аеропорту

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою роботу в якості гуманітарного коридору. Про це заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає "Укрінформ".

За словами чиновника, відповідну можливість він обговорив із міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, а також із комісаркою ЄС із питань транспорту Адіною Велян.

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", – висловився Козицький.

Сторони підписали угоду про участь України в програмі Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи". Як зазначив очільник ОВА, завдяки програмі буде збільшено кількість пунктів пропуску в області, а також буде покращено автомобільну та залізничну інфраструктуру.

Угода передбачає, що ЄС виділить 33 млрд євро для розбудови української транспортної інфраструктури.