Укргазбанк визнали найкращою фінансовою установою у торговельному фінансуванні за відзнакою ЄБРР

Програма сприяння торгівлі ЄБРР (TFP) відзначила найуспішніші банки-партнери з усього світу у 2021 році.

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Державний Укргазбанк вже другий рік поспіль отримує нагороду у номінації "Most Active Issuing Bank Award 2021" («Найактивніший банк-емітент в Україні 2021») за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP).

Нагадаємо, що портфель угод торговельного фінансування Укргазбанку за 2021 рік склав 21,5 млрд грн.

Церемонія нагородження відбулася у Марракеші, Королівство Марокко. Втім вперше організатори вдалися до гібридного формату зустрічі – учасники з усього світу також могли спостерігати за церемонією онлайн.

Програма сприяння торгівлі ЄБРР TFP відіграє життєво важливу роль у підтримці торгівлі в регіонах ЄБРР, особливо у ці складні не тільки для України, а й для усього світу часи.

Раніше ми повідомляли, що Укргазбанк першим серед банків відновив роботу відділення у Бучі після її деокупації.

В банку запевнили клієнтів, що попри складні умови роботи, персонал працює над тим щоб продумати максимально безпечні маршрути та логістику поповнення готівкою кас та банкоматів.

Відділення працює там же, де і до війни — вулиця Енергетиків, 146