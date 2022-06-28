"Це пахне порушенням" - глава КРАІЛ про роботу 1xBet в Україні через неліцензійний сайт, що приймає ставки від росіян та беларусів

Російський оператор азартних ігор 1xBet, що отримав в Україні ліцензію на букмекерську діяльність, продовжує працювати через неліцензійний сайт, який приймає ставки від громадян РФ та Білорусі.

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Нагадаємо, що в березні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на букмекерську діяльність в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка подала заявку на роботу під російським брендом 1xBet, що викликало скандал в українському інформаційному просторі. Не дивлячись на це, Комісія не побачила зв’язку вказаної компанії з громадянами РФ Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним, які знаходяться в базі сайту "Миротворець". Саме на цих громадян, як пише Forbes, оформлена кіпрська компанія Navasard Limited, на яку зареєстрована в Україні торгівельна марка 1xBet.

Як виходить з рішення КРАІЛ від 30 березня 2022 року, ліцензія була надана ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на провадження букмекерської діяльності на сайті з доменним іменем 1xBet.ua. Але, як виявилось, станом на сьогодні, даний сайт не працює. Декілька днів тому сайт в принципі не завантажувався, а сьогодні на ньому відкривається одна сторінка з привітанням "Зустрічай 1xBet – ліцензовану букмекерську компанію". Букмекерьска діяльність на цьому сайті не ведеться.

Але в той же час на території України працює інший сайт російського бренду азартних ігор - 1xBet.com, на якому можуть безперешкодно зареєструватись та робити ставки як громадяни України, так і громадяни країни-агресора РФ та Білорусі. На діяльність в Україні цього сайту КРАІЛ ліцензію не надавала, тобто відбувається незаконна букмекерська діяльність під тим самим брендом.

"Чому сайт (1xBet.ua) не працює, я не можу пояснити. Заплатили такі великі гроші до бюджету і при цьому не працюють. Для мене це теж, якщо чесно, незрозуміло. Що стосується сайту 1xBet.com, то абсолютно точно, що всі такі сайти, які надають послуги азартних ігор без ліцензії, у нас є спеціальний відділ, який їх вишукує, і у нас є процедура, за якою ми спочатку просимо добровільно заблокувати такі сайти на території України, потім ми звертаємося до провайдера. Якщо й це не допомагає, то ми всі матеріали передаємо до Бюро економічної безпеки та поліції, і за фактом усіх цих звернень відкриваються кримінальні провадження", - прокоментувала ситуацію Delo.ua член Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Олена Водолажко.

Однак, відповісти, чи були такі звернення в правоохоронні органі щодо незаконної діяльності саме букмекерського сайту 1xBet.com на території України, Водолажко не змогла, порадивши звернутись з офіційним запитом про це до Комісії. Delo.ua надало такий запит та очікує відповіді.

В свою чергу голова КРАІЛ Іван Рудий зазначив, що це схоже на порушення.

"Це пахне порушенням. І я впевнений, якщо це порушення, то наші департаменти звертаються, і ведеться спілкування щодо порушення. Багато операторів створюють одні сайти, і потім пропонують гравцям переходити на інші сайти, дзеркала і так далі, щоб ввести в оману. Якщо ця компанія (ТОВ "Твоя беттінгова компанія", - Delo.ua) не виконує свої лицензійні обов’язки як ліцензійний оператор, вона буде відповідати перед законом. І я певен, що саме ці процедури і відбуваються. Наші департаменти нагляду і контролю дуже уважно за цим стежать", - запевнив Рудий.

Експерти ринку пояснюють те, що 1xBet отримав в Україні ліцензію на один сайт, а працює через інші. Таким чином оператор грального бізнесу може використовувати схему ухилення від сплати податку, адже сайт, на який була отримана ліцензія, не веде букмекерської діяльності, а значить і немає прибутків. В той же час гравці користуються неліцензійним сайтом з тою самою назвою бренду, який жодним чином не сплачує податки в український бюджет.

Нагадаємо також, що голова КРАІЛ Іван Рудий раніше заявляв про те, що ліцензія 1xBet в Україні буде анульована, якщо СБУ знайде зв’язок цієї компанії з Російською Федерацією.