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На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати Росію

Рівненська обласна прокуратура, російські підприємства, прокуратура
Фото: Рівненська обласна прокуратура

У Рівненській області виявили 66 суб’єктів господарювання, до яких причетні особи з Російської Федерації та Білорусі. Правоохоронці вже напрацювали механізм взаємодії та співпраці, аби виявити усі підприємства в області, які підтримують та фінансують РФ. 

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Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.  

Зазначається, що виявлення усіх таких підприємств на території області – одне з пріоритетних завдань правоохоронних органів. 

"Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, учасники робочої зустрічі вже напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією, аби в найкоротші терміни виявити усі підприємства та колаборантів, які працюють на Рівненщині, але власники яких при цьому підтримують та фінансують військових країни-агресора. 

Нагадаємо, СБУ 8 червня заарештувала активи компанії бізнесмена із близького оточення лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Сума заарештованих активів – понад два мільярди гривень.

Автор:
Анастасія Дєдковська