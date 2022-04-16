- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
На ринку курс долара до гривні більш-менш стабільний, — міністр фінансів
Ринковий курс долара в Україні більш-менш стабільний. При цьому офіційний курс зафіксовано.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це заявив Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Нині курс долара більш-менш стабільний. Я говорю не про офіційний курс, який зафіксований, а сформований на ринку. Це свідчить про те, що громадяни довіряють ухваленим рішенням, довіряють національній валюті та банківській системі», - зазначив він.
Міністр додав, що Національний банк України здійснює жорсткі заходи контролю за обігом валюти і не допускає зловживань.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що до кінця війни Національний банк України (НБУ) триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США.