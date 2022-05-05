- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Під виглядом гуманітарки в Україну везли гумові чоботи і капці на 2 млн грн
В Україну везли італійське взуття на 2 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Через пункт пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною, вантажним автомобілем української реєстрації перевозили разом з іншими товарами 2259 пар гумових чобіт і капців італійського бренду. Орієнтовна вартість – понад 2 мільйони гривень За документами, це був гуманітарний вантаж для релігійних установ Львівщини. Проте виявлене прикордонниками взуття не було вказано у декларації", — йдеться у повідомленні
У ДПСУ додали, що товар вилучили працівники прикордонної служби до рішення суду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, за словами керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, обласні військові адміністрації отримують лише 18% всього обсягу гуманітарної допомоги, що надходить в Україну з інших держав. Решту одержують благодійні, релігійні, громадські та інші організації.