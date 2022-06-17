В Україні запроваджують штрафи за порушення при вивезенні валюти за кордон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил" (законопроект №6051). Документ запроваджує штрафи за вивезення з країни недекларованих товарів та валюти.

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Про це свідчить інформація на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Документ передбачає, що для вивезення за кордон валютних цінностей у сумі понад 10 000 євро в еквіваленті її необхідно задекларувати, у разі порушення цієї вимоги передбачається штраф.

Сума розраховується таким чином: від загальної суми вивезених грошей віднімають10 тисяч євро, які можна не декларувати. Штраф становитиме 20% від отриманої різниці. Ця санкція передбачена виключно для випадків, коли особа не дотримується встановленої форми декларування валюти.

Зазначимо, що після сплати штрафу особа все одно має задекларувати цінності. Крім того, підписаний президентом закон передбачає компроміс. Мова про мирну угоду з митницею.

"З метою стимулювання обрання процедури компромісу та зменшення видатків з державного бюджету, пропонується надати можливість особі, яка вчинила порушення митних правил, поміщувати товари з обов'язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання та за умови внесення до державного бюджету коштів у розмірі, рівних сумі штрафу", — сказано в записці пояснення до документа.

Мирна угода передбачає, що митниця припинить провадження у справі про порушення митних правил, у свою чергу порушник зобов'язаний сплатити повну суму штрафу протягом 30 днів.

Нагадаємо, ВР ухвалила законопроект №6051 ще у лютому, до початку повномасштабної російсько-української війни. Зеленський підписав документ 15 червня.

Раніше Національний банк знову встановив ліміти на переміщення за межі готівки у валюті. За наявності в українців коштів, еквівалент яких перевищує встановлений ліміт, на кордоні необхідно надати документи: