ДТЕК Енерго планує 2022 року інвестувати в підприємства 7,2 млрд грн — найбільшу суму за три роки

Інвестиції ДТЕК Енерго у ремонтну кампанію на ТЕС, розвиток видобутку вугілля на шахтах та машинобудування мають становити 7,2 млрд грн. Це найбільший обсяг вкладень компанії протягом останніх трьох років, повідомляє прес-служба компанії.

У вугільні підприємства ДТЕК Енерго інвестиції становитимуть 4 млрд грн. Вони підуть на підготовку нових капітальних гірничих виробок, закупівлю шахтного обладнання, розвиток та підтримку підземного транспортного ланцюга, підвищення ефективності виробництва.

Компанія розпочинає велику ремонтну кампанію на ТЕС, яка має підвищити надійність та стабільність постачання електроенергії. Витрати становитимуть понад 2,8 млрд грн. Під час підготовки до наступного опалювального сезону заплановано провести 32 планові ремонти енергоблоків станцій.

ДПЕК Енерго також інвестує 361 млн грн у машинобудівні активи – підприємства Corum Group.

"Компанія продовжує активно вкладати у ремонтні роботи і робить все необхідне, щоб забезпечити світлом та теплом будинки українців. А збільшення інвестицій у вугледобувні та машинобудівні підприємства дозволяє розраховувати на нарощування власного видобутку цього року до 17,5 мільйона тонн", — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

При цьому незапланований ремонт знадобиться на Луганській ТЕС, яка входить до складу ДТЕК Енерго, - 21 лютого її обстріляли бойовики "ЛНР".

У компанії ДТЕК велику увагу приділяють також підготовці кадрів: у ДТЕК Мережі у 2018 році розпочалося впровадження дуальної освіти. До весни 2019 року компанія уклала три сторонні договори. У нову хвилю 2021 року ДТЕК Мережі залучили студентів енергетичних спеціальностей із 23 українських вишів.