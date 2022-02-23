Під час роботи енергосистеми України в ізольованому режимі поліція охоронятиме об'єкти від диверсій

Під час пробного періоду роботи енергосистеми України у ізольованому режимі понад 100 об'єктів енергетичної інфраструктури візьмуть під охорону. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Понад 100 об'єктів енергетичної інфраструктури братимемо охорону. Частину вже взято", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.

Це пов'язано з тим, що з 24 по 26 лютого Україна буде експериментально відключена від електропостачання Білорусі та РФ.

"Нацполіція буде готова у разі якихось диверсійних чи інших атак на ці об'єкти, тому що Україна буде ізольована від енергозабезпечення інших держав", - додав заступник голови Нацполіції.

Для охорони енергооб'єктів виділено понад 600 поліцейських.

"Поки це буде тимчасово, на період відключення, далі вже прийматимемо рішення і братимемо під постійну охорону такі об'єкти відповідними підрозділами поліції охорони", - зазначив Фацевич.

У середу, 23 лютого, в Україні відбувається останні приготування до пробного переведення енергосистеми України до роботи в ізольованому режимі. Внаслідок об'єднання з "островом Бурштинської ТЕС" дві частини енергосистеми країни працюватимуть синхронно.

Процес випробування в ізольованому режимі Україна проведе разом із енергосистемою Молдови, буде ухвалено рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

Причому за дорожньою картою синхронізації української енергосистеми та енергосистеми континентальної Європи наша енергосистема мала запрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі ще у 2021 році.