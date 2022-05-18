В Україні 679 населених пунктів залишаються без електрики

Станом на 18 травня в Україні залишаються без електрики близько 609,6 тис. споживачів у 679 населених пунктах. Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів.

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"Станом на 18 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 679 населених пунктів, всього близько 609,6 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 332,7 тисяч споживачів, Луганській – 117,5 тисяч, Харківській – 72,5 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, минулої доби відновлено електропостачання близько 20,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області – 7,9 тисячі, Одеській – 3,6 тисячі, Донецькій – 3,4 тисячі, Херсонській – 3,3 тисячі, Харківській – 1,2 тисячі, Миколаївській – 900 споживачам.

Також у повідомленні йдеться, що станом на 18 травня компанія ДТЕК повністю відновила енергопостачання споживачів Київської області після закінчення бойових дій та її деокупації.

"Через бойові дії було позбавлено енергопостачання 600 населених пунктів або 260 тис. домогосподарств області, пошкоджено понад 10 тис. км ліній електропередач. Компанія має зробити багато роботи з відновлення резервного електропостачання", - йдеться у повідомленні уряду.

Крім того, в ході бойових дій пошкоджено 5 трансформаторних підстанцій, фактично залишилося по одному цілому трансформатору, а щоб виготовити такий трансформатор, необхідно як мінімум півроку.

Залишаються пошкодженими ще близько 600 км ліній електропередач, які компанія розраховує відновити вже до осені.

У Київській області залишається непідключеним ряд споживачів, які отримують е/е з абонентських мереж (належать забудовникам, компаніям, що управляють, або ЖЕКам).

Нагадаємо, Луганська область повністю залишилася без електроенергії через знеструмлення останньої великої підстанції.