"Карткові туристи" за два місяці завезли на чорний ринок України сотні мільйонів доларів, - НБУ

За даними Національного банку України "карткові туристи" у квітні та травні завезли на чорний ринок України сотні мільйонів доларів.

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Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю Forbes.

Він зазначив, що у квітні 35% загального обсягу операцій з гривневих карток за кордоном припало на зняття готівки. Це близько 23 млрд. грн. в еквіваленті. За неповні три тижні травня показник збільшився до 45%, або 22 млрд. грн. в еквіваленті.

"Більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на переведення в готівку в іноземних банкоматах. Очевидно, це не тільки громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані "карткові туристи", які заробляють на ввезенні готівкової валюти в Україну і перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти", - сказав Гелетій.

Завантажені валютою "торговці" поверталися до України, де продавали її на чорному ринку вже за вищим курсом, заробляючи по 3-4 гривні на доларі чи євро.

Нагадаємо, з 21 травня Національний банк України (НБУ) відмінив обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%.