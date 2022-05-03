Рада заборонила в Україні обіг ліків, вироблених у РФ та Білорусі

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7313 про обмеження обігу в Україні ліків, виробництво яких хоча б частково розташоване на території Російської Федерації та Білорусі.

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Даний проєкт закону підтримало 316 народних депутатів.

Відтепер у реєстрації лікарського засобу буде відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або кілька етапів виробництва здійснювали підприємства, розташовані на території Росії та Білорусі.

Також Кабмін отримав повноваження на період воєнного стану тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі, якщо система охорони здоров'я не забезпечена такими препаратами у повному обсязі.

Нагадаємо, 27 квітня голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні вже діє заборона на ввезення медпрепаратів із РФ та Білорусі.

Водночас, за його словами, через інші країни в Україну можуть потрапити препарати, виготовлені на російських підприємствах міжнародних фармацевтичних компаній.