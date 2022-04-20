У Харківській області знайшли законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими для військової техніки в Харківській області на суму $200 млн. За попередніми даними, деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався лагодити під час наступу.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони України:

60 повнокомплектних танкових двигунів;

велику кількість запчастин та комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, також виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що обладнання, яке є на цьому складі, було викрадено раніше з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу збиралися піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила всіх причетних до злочину та вживає заходів щодо їх затримання.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі СБУ затримала "сплячу" групу диверсантів-агентів ФСБ.

Нагадаємо, СБУ попросила українців повідомляти про небезпечні предмети від окупантів до спеціального чат-боту. Так, російські окупанти на українській землі залишили по собі багато небезпечних "сюрпризів": боєприпаси, міни, вибухонебезпечні предмети, гранати. Тому у відомстві оновили функціонал чат-бота та закликають жителів звільнених територій надсилати інформацію.