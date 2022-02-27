Близько 4300 російських військових знищено за три доби війни

Близько 4300 російських військових було знищено українською армією 24-26 лютого. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24-26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні становлять: літаки — 27, вертольоти — 26, танки — 146, бойові броньовані машини — 706, гармат — 49, ЗРК БУК — 1, "Град" — 4, автомобільна техніка — 3, цистерни — 60, БПЛА ОТР — 2, кораблі/катери — 2, особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється).

Маляр додала, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на ведені бою.

Крім того, інформацію влада може отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може статися наступного дня, інколи ж і через день. Крім того, якщо бій тривав уночі і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити, в яку добу відбулися ті чи інші втрати.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.