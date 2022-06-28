Фінляндія виділить Україні допомогу у 70 млн євро

Уряд Фінляндії вирішив виділити Україні додатково 70 млн. євро на розвиток співробітництва та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Фінляндія прийняла рішення виділити додаткові 70 млн євро на розвиток співробітництва та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокова співпраця Фінляндії в галузі розвитку в Україні зосереджена на освіті, верховенстві закону, енергетиці та стійкості до зміни клімату", - йдеться у повідомленні.

Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.



Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) June 28, 2022

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція в один деньподали заявку на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення Росії до України. Однак Туреччина (член альянсу) відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що зокрема Швеція "підтримує курдських боїв". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольма відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.