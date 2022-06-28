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Фінляндія виділить Україні допомогу у 70 млн євро
Уряд Фінляндії вирішив виділити Україні додатково 70 млн. євро на розвиток співробітництва та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.
"Фінляндія прийняла рішення виділити додаткові 70 млн євро на розвиток співробітництва та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокова співпраця Фінляндії в галузі розвитку в Україні зосереджена на освіті, верховенстві закону, енергетиці та стійкості до зміни клімату", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Фінляндія та Швеція в один деньподали заявку на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення Росії до України. Однак Туреччина (член альянсу) відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що зокрема Швеція "підтримує курдських боїв". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольма відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.