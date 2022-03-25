Китайська Sinopec зупинила переговори щодо інвестицій у нафтохімію Росії

Найбільша в Азії нафтопереробна китайська державна група Sinopec призупинила переговори про інвестиції в газохімічний завод та підприємство зі збуту російського газу в КНР. Про це повідомляє Reuters.

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Інвестиції мали скласти близько 500 млн доларів, але переговори зупинені через посилення санкцій країн Заходу у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Пекін неодноразово заявляв про незгоду з санкціями, наполягаючи на тому, що він підтримуватиме нормальний економічний та торговельний обмін із Росією,

За даними агентства, уряд КНР, проте, насторожено ставиться до китайських компаній, які порушують санкції, — він вимагає обережності з інвестиціями до Росії.

За словами джерел, Міністерство закордонних справ у березні 2022 року викликало посадових осіб трьох енергетичних компаній для перевірки їхніх ділових зв'язків із російськими партнерами.

В результаті під час цієї кризи компанії жорстко слідуватимуть зовнішній політиці Пекіна і не виявлятимуть жодних ініціатив у плані нових інвестицій.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін у ході переговорів із президентом США Джо Байденом заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Адміністрація Байдена раніше публічно дала Пекіну зрозуміти про можливі наслідки, якщо той допоможе Росії уникнути західних санкцій. Це вже принесло результати.