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Клініка "Добробут" надає медичну допомогу захисникам України

добробут
Клініка. Фото: прес-служба "Добробут"

Багатофункціональний медичний центр "Добробут" працює у цілодобовому режимі та приймає українських воїнів, яким надає невідкладну допомогу, повідомляє прес-служба клініки.

"Багатофункціональний медичний центр "Добробут" на Ідзіковських працює 24/7", - йдеться у повідомленні.

Клініка надає послуги різних видів, працюють дорослі та дитячі хірурги, травматологи, гінеколог, онколог, терапевти, педіатри, ЛОР, щелепно-лицьові хірурги, кардіологи, невролог, нейрохірург. До 15:00 працюють рентген, КТ та УЗД.

"Ми прийматимемо поранених і готуємося до цього", - повідомили у клініці.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють житлові будинки, у результаті є жертви серед мирних жителів.

У Києві снаряд потрапив у житловий будинок у районі міжнародного аеропорту Київ (Жуляни).

Автор:
Сергій Горєлов