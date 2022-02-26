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Клініка "Добробут" надає медичну допомогу захисникам України
Багатофункціональний медичний центр "Добробут" працює у цілодобовому режимі та приймає українських воїнів, яким надає невідкладну допомогу, повідомляє прес-служба клініки.
Клініка надає послуги різних видів, працюють дорослі та дитячі хірурги, травматологи, гінеколог, онколог, терапевти, педіатри, ЛОР, щелепно-лицьові хірурги, кардіологи, невролог, нейрохірург. До 15:00 працюють рентген, КТ та УЗД.
"Ми прийматимемо поранених і готуємося до цього", - повідомили у клініці.
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