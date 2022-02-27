Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси стреляют ракетами по Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Об этом сообщает белорусское информационное агенство "Белта".

Лукашенко подтвердил, что россияне использовали территорию Беларуси для удара по Украине.

"Россияне с территории Беларуси запустили две ракеты, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - заявил Лукашенко.

При этом считает, что "Россия не отступится от своих планов по поводу Украины".

Лукашенко также считает, что нынешний конфликт на Украине "это цветочки, но могут быть и ягодки", мол "день-два – будет война, а через три дня – мясорубка".

Он говорит, что причиной начала военной операции на Украине стала якобы атака с ее стороны.

Как видим, речь Лукашенко крайне конфронтационная по отношению к Украине и от союза с Путиным он не откажется.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"

Также президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Российская Федерация 24 февраля, напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же с этой страны запускают ракеты по Украине.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем