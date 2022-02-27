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Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси стреляют ракетами по Украине
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.
Об этом сообщает белорусское информационное агенство "Белта".
Лукашенко подтвердил, что россияне использовали территорию Беларуси для удара по Украине.
"Россияне с территории Беларуси запустили две ракеты, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - заявил Лукашенко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При этом считает, что "Россия не отступится от своих планов по поводу Украины".
Лукашенко также считает, что нынешний конфликт на Украине "это цветочки, но могут быть и ягодки", мол "день-два – будет война, а через три дня – мясорубка".
Он говорит, что причиной начала военной операции на Украине стала якобы атака с ее стороны.
Как видим, речь Лукашенко крайне конфронтационная по отношению к Украине и от союза с Путиным он не откажется.
Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.
В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"
Также президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Российская Федерация 24 февраля, напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же с этой страны запускают ракеты по Украине.
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем