Майно Медведчука конфіскувати поки що не дозволяє законодавство, — НАЗК

Конфіскувати майно і активи народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді, на користь України поки що не дозволяє чинне законодавство. Однак ситуація може змінитися уже цього тижня.

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Про це заявив очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає "Радіо свобода".

"Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі генерального прокурора заявили, що вони готують клопотання щодо накладення арешту на майно дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. При цьому правоохоронці вже проводять обшуки у її будинках/квартирах у Києві та Київській області.