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ООН встановили свій рекорд - $50 млн для потерпілих від війни українців
Кошти підуть неурядовим організаціям-партнерам ООН для надання допомоги постраждалим внаслідок війни українцям та для продовження роботи щодо збереження їхніх життів.
21 квітня організація об'єднаних націй (ООН) заявила про виділення Україні додаткових $50 млн. Гроші призначені для надання допомоги українцям, які постраждали від війни із Росією.
"Координатор гуманітарної допомоги Оснат Лубрані сьогодні виділила додаткові 50 млн. доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кошти виділені із Українського гуманітарного фонду. Гроші спрямують на підтримку українців, які постраждали через розв'язану Росією війну в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вчора, 20 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що має намір найближчими днями відвідати Москву для переговорів з Путіним і Київ – для переговорів із Володимиром Зеленським.
Днем раніше, 19 квітня, Гутерріш запропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", починаючи з 21 квітня до православної Великодньої неділі. Таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів із районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям – надати допомогу постраждалим.