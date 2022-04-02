З Маріуполя за день врятувалося більше 760 осіб. Немало евакуювались і в Запорізькій області

В суботу, 2 квітня, гуманітарними коридорами з Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 765 осіб. А з міст Запорізької області (Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки) у тому ж напрямку – 498 мешканців зазначених міст, повідомили в Міноборони України.

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"Вже пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів із Бердянська, які перевозять маріупольців. Це понад 300 осіб. У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє", – кажуть у міністерстві.

Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб.

Нагадаємо, за мінімальними оцінками, для відновлення Маріуполя, який російські загарбники мало не зрівняли з землею, потрібно буде не менше $10 млрд. Ця сума – мінімум, який потрібний на відновлення лише інфраструктури міста.

Міськрада вже створила спеціальну депутатську комісію, яка займатиметься уточненням розміру збитків та контролюватиме процес фіксації руйнувань, заподіяних агресією РФ.