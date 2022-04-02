Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

З Маріуполя за день врятувалося більше 760 осіб. Немало евакуювались і в Запорізькій області

З Маріуполя за день врятувалося більше 760 осіб. Немало евакуювались і в Запорізькій області
Фото: АрміяInform

В суботу, 2 квітня, гуманітарними коридорами з Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 765 осіб. А з міст Запорізької області (Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки) у тому ж напрямку – 498 мешканців зазначених міст, повідомили в Міноборони України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

же пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів із Бердянська, які перевозять маріупольців. Це понад 300 осіб. У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє", – кажуть у міністерстві.

Всього за сьогодні евакуйовано 4217 осіб.

Нагадаємо, за мінімальними оцінками, для відновлення Маріуполя, який російські загарбники мало не зрівняли з землею, потрібно буде не менше $10 млрд. Ця сума – мінімум, який потрібний на відновлення лише інфраструктури міста.

Міськрада вже створила спеціальну депутатську комісію, яка займатиметься уточненням розміру збитків та контролюватиме процес фіксації руйнувань, заподіяних агресією РФ.

Автор:
Максим Беркаль