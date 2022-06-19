У Латвії випустили морозиво "Слава Україні": українцям роздають безкоштовно

Висловлюючи свою солідарність з Україною у боротьбі за свободу, латвійська компанія з переробки молока та виробництва морозива Food Union виробила спеціальне морозиво, присвячене Україні, у кольорах її державного прапора.

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Про це пише RUS TVNET.

У морозиві символічно використано поєднання жовтого та синього кольорів, а в основі рецептури – натуральні інгредієнти, що створюють неповторне поєднання смаків.

Морозиву дали назву "Слава Україні" – гасло суверенітету та протистояння України.

"Це морозиво – данина мужності та волелюбності українського народу, але що ще важливіше – це нагадування всім у Латвії про те, що в Україні, як і раніше, йде страшна війна, тому ми повинні продовжувати допомагати її народу. Тим більше після того, як перша хвиля підтримки схлинула, - повідомила генеральний директор Food Union у Латвії Ірена Холодна.

Продукт, присвячений Україні, вперше був представлений публіці у суботу, 18 червня, у громадському центрі для мешканців України Common Ground, де відбулося свято синьо-жовтого морозива.

Синьо-жовте морозиво безкоштовно роздаватиметься українцям у Ризькому центрі підтримки мешканців України, у громадському центрі Common Ground, а також у літніх точках продажу морозива Ekselence у Ризі та Юрмалі після пред'явлення українських документів, що засвідчують особу.

1 євро з кожного проданого морозива буде пожертвувано українській організації із захисту дітей "Голосу дітей".

Також компанією Food Union в Україну було направлено кілька фур сухого молока та молочних напоїв для підтримки армії, лікарень та підрозділів національної оборони. Крім того, всі запаси крем-сиру Rasa, що зберігався на українських складах для торгівлі, з початком війни безоплатно передано на потреби місцевого населення.

Нагадаємо, швейцарська компанія Drink For Peace створила благодійну горілку преміум-класу Vodka Zelensky. Весь прибуток від продажу компанія перераховує громадським організаціям України.