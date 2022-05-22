У Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців

У Міністерстві освіти Німеччини закликають без бюрократії визнавати професійну кваліфікацію українців. Таке рішення може прискорити їхню інтеграцію на ринку праці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами міністра освіти Беттін Штарк-Ватцінгер, Німеччина має активно підтримувати бажання українських біженців працювати, проте для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація у всіх федеральних землях.

Крім того, розглядається варіант отримання післякваліфікації вже після влаштування на роботу.

Беттіна Штарк-Ватцінгер також додала, що Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоб дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

"Ми хочемо дати дітям та молоді, які до нас звертаються, не лише захист, а й перспективу", - наголосила Штарк-Ватцінгер.

В ідеалі вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністр.

За її словами, зараз федеральний уряд і землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, щоб "знайти хороший баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти та збереженням української ідентичності".

За даними міністерства освіти Німеччини, з початку війни до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських учнів.

"Залишається сподіватися, що війна закінчиться у найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше", - сказала міністр.

Нагадаємо, що з моменту російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць. З початку агресії понад 5,23 мільйона біженців бігли до сусідніх країн. До біженців належать переважно жінки, діти та особи старше 60 років.

Із загальної кількості біженців близько 2,75 млн. осіб працездатного віку. З них 43,5 відсотка, або 1,2 мільйона осіб, які раніше працювали і втратили або звільнилися з роботи