У РФ остаточно заборонили Facebook та Instagram, визнавши їх екстремістськими

Московський міський суд відхилив скаргу на заборону в Росії Facebook та Instagram та остаточно визнав продукти американської компанії Meta екстремістськими, передає РБК. Заборона вступила в силу остаточно.

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У РФ Facebook заблокували ще 4 березня, а Instagram – за десять днів. Тверський суд у Москві 21 березня визнав діяльність цих соціальних мереж екстремістською та заборонив їх на території РФ. Опісля до суду почали надходити скарги, але цього разу він поставив у питанні крапку.

Російська генпрокуратура стверджувала, що компанія, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram та месенджером WhatsApp, поширює заклики до насильства щодо російських військових (судове рішення на WhatsApp не поширювалось).

На думку прокурора, Meta розповсюджує заклики до насильства щодо громадян, порушує їхні права, а також несе загрозу конституційному устрою РФ. Він заявив, що Meta створює альтернативну реальність, де є агресія до росіян, і компанія, по суті, — політичний інструмент на користь США.