У Харкові навчальний рік розпочнеться онлайн, - Терехов

З вересня новий навчальний рік у Харкові через постійні обстріли та знищення шкіл розпочнеться онлайн.

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Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Ігор Терехов.

"З такою жорстокістю, з якою бомбардують і обстрілюють наші школи, я сьогодні розумію, що нам уже не доводиться говорити про навчання дітей у режимі офлайн. Ми готуємося з 1 вересня до онлайн-навчання, тому що обстріли не припиняються", - зазначив він. .

За його словами, вищі навчальні заклади також розпочнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Терехов підкреслив, що російські війська діють дедалі цинічніше.

"Ворог дуже підступний. Він не обстрілює один раз. Він завдає так званих інтервальних ударів. Наражаються на величезний ризик рятувальники, які відразу приїжджають на місце, щоб дістати людей, розбирати завали", - сказав мер.

Зазначимо, у Харкові війська РФ знищили чи пошкодили близько 120 шкіл.

У той же час школи Києва 1 вересня будуть готові розпочати навчання офлайн. Фахівці ДСНС перевірять школи та прилеглі будинки на безпеку, щоб діти змогли знову повернутися за парти 1 вересня 2022 року.