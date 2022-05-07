В РФ показали автозаки для інвалідів та жінок з немовлятами

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії представила спеціальні автомобілі (так звані автозаки) для перевезення людей, які пересуваються на інвалідному візку, а також жінок із дітьми, передає Радио Свобода.

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В автозаках для людей з обмеженими можливостями є спеціальні підйомники для інвалідних крісел.

Для засуджених жінок із дітьми передбачено спеціальні дитячі автокрісла. Нові автозаки показали на Всеросійській нараді керівників медико-санітарних частин кримінально-виконавчої системи. Заступник голови ФСВП Василь Максименко заявив, що нові машини вже закуповують.

Створення нових автозаків в РФ, як припускає видання, може бути пов'язане з нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про те, що умови перевезення людей у ​​російських тюремних автомобілях "рівносильні катуванням" через незручність і тісноту.

Нагадаємо, що у перший же день війни у Росії відбулися мітинги проти військової агресії в Україні. Традиційно брали участь і агресивні силовики, які заарештовували та били протестувальників. За той день було затримано понад тисячу людей.