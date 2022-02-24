ICTV мовить із супутника у відкритому доступі. Starlight Media призупинила вихід реклами на своїх каналах

Телеканал ICTV почав мовити у відкритому доступі із супутника, а медіагрупа Starlight Media призупинила вихід реклами на своїх каналах. Про це повідомляє "Детектор медіа".

"Ми звертаємось до компаній наших партнерів, наших рекламодавців та до окремих людей. Просимо дотримуватися спокою та виконувати свою роботу, адже будь-якій державі необхідна економіка, що функціонує. Сітка мовлення телеканалів наших партнерів Starlight Media буде змінена, щоб забезпечити інформування населення про події в країні. Сьогодні, 24 лютого, вихід реклами буде призупинено", — йдеться у повідомленні.

"Версія каналу ICTV доступна у супутнику у відкритому доступі. Журналісти постійно працюють, щоб усі новини були доступні телеглядачам", – йдеться у заяві.

Вже 25 лютого компанія планує відновити вихід реклами.

Нагадаємо, 4 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

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