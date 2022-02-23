Авіакомпанія Airbus готується випробувати екологічний пасажирський літак із водневим двигуном

Європейський авіаційний гігант Airbus планує в 2026 році випробувати водневий двигун на модифікованому літаку A380. У компанії розглядають перспективу використання палива з низьким рівнем викидів для комерційних авіаперевезень, повідомляє CNBC.

Airbus співпрацює з виробником двигунів CFM International — спільним підприємством авіаційного підрозділу General Electric та французької Safran. Йде робота над випробувальним літаком, який включатиме модифіковану версію двигуна, що вже використовується.

Він повинен буде витримувати вищі навантаження. В Airbus заявляють, що випробувальні польоти можуть розпочатися у 2026 році.

Перед авіапромисловості припадає понад 2% від загального обсягу викидів вуглецю у світі. В Airbus заявляють, що працюють над пасажирським літаком на водневому паливі, надходження якого в експлуатацію заплановано на 2035 рік.

З європейським авіагігантом конкурує американська корпорація Boeing, яка зосередилася на використанні порівняно екологічного типу традиційного авіаційного палива. Генеральний директор цієї компанії Дейв Келхун заявляв, що не очікує на появу літака з водневим двигуном у значних масштабах раніше 2050 року.

Airbus вибрав для оснащення водневим двигуном свій A380, найбільший у світі пасажирський літак, тому що в ньому є місце для зберігання баків із рідким воднем та іншого обладнання.

Наприкінці 2021 року концепцію водневого літака представили у Великій Британії. Він зможе одночасно перевозити 279 пасажирів та літати з тією ж швидкістю та комфортом, що й сучасні літаки. Проєкт розробляють у рамках проєкту FlyZero, що підтримується урядом.

Водневі технології розвивають також у автомобілебудуванні. Hyundai Motor Group заявила, що планує запропонувати версії на водневих паливних елементах для всіх своїх комерційних автомобілів до 2028 року, а через два роки знизить ціни на ці машини до рівня цін на електромобілі.