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Транспорт
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Станція київського метро "Золоті ворота" буде закрита 22 квітня

Станція київського метро "Золоті ворота" буде закрита 22 квітня
Станція метро "Золоті ворота"

У Києві 22 квітня станцію метро "Золоті ворота" буде закрито на вхід і вихід. Пересадка на станцію "Театральна" не працюватиме, повідомляє КМДА.

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"Рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук'янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту", – пояснили у міськраді Києва.

22 квітня працюватиме лише один пересадковий вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого". На інших лініях рух поїздів залишається без змін.

Метрополітен для перевезення пасажирів працюватиме з 06:30 до 20:00. Водночас підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Станцію "Золоті ворота" закриють у зв'язку із підготовкою благодійного концерту "Океану Ельзи".

Нагадаємо, потяги у київському метрополітені з 21 квітня починають ходити до станції "Лісова", а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

Автор:
Віта Молодан