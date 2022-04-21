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Станція київського метро "Золоті ворота" буде закрита 22 квітня
У Києві 22 квітня станцію метро "Золоті ворота" буде закрито на вхід і вихід. Пересадка на станцію "Театральна" не працюватиме, повідомляє КМДА.
"Рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук'янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту", – пояснили у міськраді Києва.
22 квітня працюватиме лише один пересадковий вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого". На інших лініях рух поїздів залишається без змін.
Метрополітен для перевезення пасажирів працюватиме з 06:30 до 20:00. Водночас підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Станцію "Золоті ворота" закриють у зв'язку із підготовкою благодійного концерту "Океану Ельзи".
Нагадаємо, потяги у київському метрополітені з 21 квітня починають ходити до станції "Лісова", а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.