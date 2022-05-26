Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Транспорт
Дата публікації

У Києві частково зупинили рух червоною лінією метро

У Києві частково зупинили рух червоною лінією метро

У метро столиці ввечері 26 травня зупинили рух поїздів червоною лінією між станціями “Академмістечко” – “Арсенальна”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відомо, що рух припинили з технічних причин. У КМДА обіцяють незабаром повідомити про відновлення курсування поїздів.

Нагадаємо, Київська міська рада відновила у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті. З 16 травня знову працює електронна система оплати проїзду у громадському транспорті.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан