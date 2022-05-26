У Києві частково зупинили рух червоною лінією метро

У метро столиці ввечері 26 травня зупинили рух поїздів червоною лінією між станціями “Академмістечко” – “Арсенальна”.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відомо, що рух припинили з технічних причин. У КМДА обіцяють незабаром повідомити про відновлення курсування поїздів.

Нагадаємо, Київська міська рада відновила у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті. З 16 травня знову працює електронна система оплати проїзду у громадському транспорті.

Фото: ua.depositphotos.com