ФАО евакуювала колекцію зразків насіння рослин з Харкова

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за підтримки Європейського Союзу успішно перемістила колекцію унікальних генетичних зразків насіння із Харкова до безпечного до західного регіону України.

Про це 5 травня повідомила пресслужба НААН.

"Обсяг і різноманітність генетичного матеріалу рослин, що міститься в колекції насіння, та відсутність дублікації матеріалу в будь-якому іншому насіннєвому банку, робить її унікальною й важливою для сільського господарства України та глобальної продовольчої безпеки", – пояснюють науковці.

За результатами евакуації колекцію перемітили на відстань понад 1000 км. У межах операції декілька національних органів влади, зокрема Національну академію аграрних наук України, Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин та Глобальний трастовий фонд з різноманіття сільськогосподарських культур, співпрацювали для каталогізації насіння та логістики для транспортування.

За останніми підрахунками, станом на 2021 рік, в Україні зберігається понад 150 тисяч генетичних матеріалів рослин, що належать до 544 видів сільськогосподарських культур та 1802 зразків рослин. Врятована колекція містить 39 тисяч унікальних генетичних зразків, які походять з України.

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