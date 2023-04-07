На аукціон виставлено родовище солі на Закарпатті

Держслужба геології та надр виставила на аукціон Західно-Тереблянську ділянку кам'яної солі в Закарпатської області. Родовище намагаються продати втретє.

Про це повідомляє пресслужба Prozorro.Продажі.

Розмір гарантійного внеску на участь в аукціоні підвищено з 500 000 грн до 15 млн грн.

Аукціон заплановано на 21 квітня.

Державна служба геології та надр виставляло родовище на аукціон ще восени 2022 року, перший провели 12 грудня 2022. В ньому, зокрема, брали участь компанії Юрія Косюка та Олександра Ярославського.

Перемогла компанія "Олімп Фінанс Груп", що запропонувала за нього 25 млн грн. "МХП" Косюка запропонувала за спецдозвіл 1,2 млн грн, а DCH Ярославського — 1,3 млн грн. Але «Олімп» спецдозвіл так і не викупив, й 7 лютого 2023 року стартував новий аукціон, де перемогла компанія "Вест Салт Груп" з пропозицією у 55 млн грн. Ця компанія теж не викупила спецдозвіл.

Нагадаємо, на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки завдяки проєкту "Міць. Українська кам’яна" зібрали понад 58,5 мільйонів гривень. Розвідники отримають понад 2200 безпілотників FPV.