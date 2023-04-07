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На аукціон виставлено родовище солі на Закарпатті
Держслужба геології та надр виставила на аукціон Західно-Тереблянську ділянку кам'яної солі в Закарпатської області. Родовище намагаються продати втретє.
Про це повідомляє пресслужба Prozorro.Продажі.
Розмір гарантійного внеску на участь в аукціоні підвищено з 500 000 грн до 15 млн грн.
Аукціон заплановано на 21 квітня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Державна служба геології та надр виставляло родовище на аукціон ще восени 2022 року, перший провели 12 грудня 2022. В ньому, зокрема, брали участь компанії Юрія Косюка та Олександра Ярославського.
Перемогла компанія "Олімп Фінанс Груп", що запропонувала за нього 25 млн грн. "МХП" Косюка запропонувала за спецдозвіл 1,2 млн грн, а DCH Ярославського — 1,3 млн грн. Але «Олімп» спецдозвіл так і не викупив, й 7 лютого 2023 року стартував новий аукціон, де перемогла компанія "Вест Салт Груп" з пропозицією у 55 млн грн. Ця компанія теж не викупила спецдозвіл.
Нагадаємо, на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки завдяки проєкту "Міць. Українська кам’яна" зібрали понад 58,5 мільйонів гривень. Розвідники отримають понад 2200 безпілотників FPV.