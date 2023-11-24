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Огірки в Україні вже на 10% дорожче, ніж минулого року: які ціни
Ціни на огірок в Україні продовжують стрімко зростати. Українським тепличним комбінатам вже вдається відвантажувати цю продукцію в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За словами експертів ринку, позитивний ціновий тренд, що триває, в даному сегменті пов’язаний з подальшим скороченням пропозиції місцевого огірка на тлі стабільного попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж.
За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогодні більшість стаціонарних тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка поточного обороту.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"На даний момент продажі ведуть лише поодинокі господарства, при цьому якість пропонованої продукції найчастіше залишає бажати кращого", - підкреслюють аналітики.
Вони додають, що ціна на огірки на українському ринку продовжує стрімко зростати через досить високий попит.
Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличні огірки по 70-85 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче ніж тижнем раніше.
Аналітики зазначають, що ті виробники, які ще ведуть реалізацію огірка, планують повністю завершити сезон реалізації максимум за 2 тижні.
Експерти проекту впевнені, що тенденція зростання цін на тепличний огірок в Україні збережеться і надалі.
При цьому аналітики зауважують, що українським тепличним комбінатам вже вдається відвантажувати огірок в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
А ось на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com