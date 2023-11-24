Огірки в Україні вже на 10% дорожче, ніж минулого року: які ціни

Ціни на огірок в Україні продовжують стрімко зростати. Українським тепличним комбінатам вже вдається відвантажувати цю продукцію в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами експертів ринку, позитивний ціновий тренд, що триває, в даному сегменті пов’язаний з подальшим скороченням пропозиції місцевого огірка на тлі стабільного попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж.

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогодні більшість стаціонарних тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка поточного обороту.

"На даний момент продажі ведуть лише поодинокі господарства, при цьому якість пропонованої продукції найчастіше залишає бажати кращого", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що ціна на огірки на українському ринку продовжує стрімко зростати через досить високий попит.

Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличні огірки по 70-85 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче ніж тижнем раніше.

Аналітики зазначають, що ті виробники, які ще ведуть реалізацію огірка, планують повністю завершити сезон реалізації максимум за 2 тижні.

Експерти проекту впевнені, що тенденція зростання цін на тепличний огірок в Україні збережеться і надалі.

При цьому аналітики зауважують, що українським тепличним комбінатам вже вдається відвантажувати огірок в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

А ось на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com