Українські фермери можуть отримати насіння озимого ріпаку: як подати заявку

Фермери у 6 областях України можуть отримати від USAID насіння озимого ріпаку. Реєстрація на отримання допомоги розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що уряд США через Програму USAID АГРО у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть українським агровиробникам 1,700 посівних одиниць насіння озимого ріпаку. Насіння бренду DEKALB від компанії Байєр вистачить орієнтовно для посіву 5,100 гектарів культури.

Хто зможе отримати насіння

Участь в програмі зможуть взяти фермери з шести областей України – Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської (за винятком тимчасово окупованих територій).

Учасники мають бути зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи – підприємці, та обробляти від 5 до 500 гектарів.

Кожен учасник зможе отримати до 15 посівних одиниць насіння, залежно від площі землі в обробітку.

"Допомога націлена на області, де агровиробники найбільше постраждали внаслідок війни. Насіння допоможе їм отримати наступний врожай та продовжувати роботу. А отриманий дохід спрямувати на нагальні потреби господарств – відновлення та відбудову", - підкреслили в МінАПК.

Там додають, що реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР) та триватиме до 18 серпня або до вичерпання планових обсягів допомоги.

Заявки приймаються виключно через ДАР, у розділі “Доступні програми” - “ Ріпак DEKALB. Програма USAID АГРО”.

Нагадаємо, що уряд США через програму USAID АГРО також безоплатно надасть мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Усього роздадуть 12 тонн добрив.

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