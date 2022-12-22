В Україні почала дешевшати цибуля: які ціни

З початку цього тижня на ринку цибулі в Україні спостерігається знижувальний ціновий тренд. Основною причиною здешевлення у цьому сегменті стало помітне ослаблення попиту, і навіть систематичні постачання цієї продукції із країн Центральної Азії.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, лише з початку цього тижня ціни на цибулю в Україні впали в середньому на 13%. Сьогодні українські фермери ведуть продаж ріпчастої цибулі по 20-25 грн/кг, залежно від якості, тоді як ще тиждень тому мінімальні ціни на цю продукцію не опускалися нижче за 23 грн/кг.

"Поступатися в ціні виробники змушені через помітне зниження попиту, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі сформували товарні запаси ще до новорічних свят і зараз ще не розпродали наявні обсяги", - зазначають аналітики.

Вони зауважують, що якість продукції в необладнаних складах стрімко погіршується, тому їх власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту даного овочу.

Проте, як зазначають аналітики, нині якісна цибуля в українських господарствах коштує в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж наприкінці грудня 2021 року.

Крім того, фермери впевнені, що після новорічних свят темпи зростання цін на продукцію в Україні значно прискоряться. Свою думку вони аргументують як обмеженою пропозицією цибулі високої якості в українському господарстві, так і значним зниженням урожаю цибулі в більшості країн ЄС.

Зазначимо, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.