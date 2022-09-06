Виробництво українських томатів для переробки скоротиться на 78%

В Україні прогнозують найбільше в світі падіння виробництва томатів.

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Про це повідомляє видання AgroTimes.

Так, виробництво томатів для переробки в Україні скоротиться на 78% — з 800 тисяч тонн у 2021 році до 180 тисяч тонн у 2023 році. Причиною такої ситуації є війна в Україні, через яку було тимчасово окуповано території південних областей, які є регіонами вирощування таких томатів.

Також цього року прогнозується світове падіння виробництва томатів для переробки через спеку у деяких країнах північної півкулі на 5,8% — з 39184 тисяч тонн до 36 892 тисяч тонн.

Найбільше падіння через спеку очікують у Тунісі — на 36%, Іспанії — на 29%, в Угорщині — на 26%, в Алжирі — на 20%, у Греції — на 17%, у Франції — на 12%. У Чилі врожай також зменшується на 17%.

Однак Канада наростить виробництво томатів для переробки на 25%, Китай — на 21%, росія — на 15%.

Нагадаємо, що ціни на цибулю в Україні продовжують бити рекорди.