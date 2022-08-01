За період війни в Україні укладено більше 10 тисяч земельних угод

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили , що за період війни в Україні було укладено 10 341 угоду, які охоплюють площу у 18 153 га. За останній тиждень було укладено 1317 правочинів у межах ринку землі за площею 2 256 га.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) – Кіровоградщина (2,4 тисяч га), Полтавщина (2,2 тисяч га), Віниччина (2,2 тисяч га), Хмельниччина (1,8 тисяч га) та Дніпропетровщина (1,3 тисяч га).

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5582 нотаріуси. Всього заяв – 6273, із них погоджено 5497, відмову отримали 776.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, є Харківщина (37,3 тисяч га), Дніпропетровщина (22,6 тисяч га), Херсонщина (21 тисяч га), Кіровоградщина (20,7 тисяч га) та Полтавщина (20,6 тисяч га).

Нагадаємо, що В Україні за рік роботи ринку землі уклали 88 тисяч угод щодо продажу землі на 7 млрд гривень.