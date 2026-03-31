Скільки авто щомісяця завозять в Україну: статистика імпорту та тренди ринку

Майже півмільйона автомобілів: саме стільки перетнуло кордон України у 2025 році. Ринок росте, електромобілі вперше обігнали дизель, а середній вік ввезеного авто залишається стабільно невисоким. Але за цими цифрами стоїть кілька цікавих тенденцій, про які варто знати. Читайте на Delo.ua , скільки автомобілів імпортували в Україну у 2025 році, які марки та типи пального лідирують і що відбувається з ринком нових легковиків на початку 2026-го.

Загальна картина: зростання є, але до довоєнного рівня далеко

За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2025 році в Україну імпортували 444 860 транспортних засобів: на 17% більше, ніж у 2024-му. Утім, святкувати зарано, адже до показників 2021 року ринку ще далеко, і відставання становить близько третини. Тобто відновлення є, але відбувається воно повільними темпами.

Структура імпорту при цьому залишається незмінною: понад 70% ввезених авто – вживані, а середній вік транспорту становить дев'ять років. Тут, щоправда, є привід для обережного оптимізму, тому що у 2021-му цей показник сягав одинадцяти років, а отже якість імпорту поступово зростає.

Серед ввезених машин траплялися й справжні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971-го. Не відстає й сегмент електрокарів: найстарішим електромобілем виявився Peugeot iOn віком 15 років – ветеран за будь-якими мірками.

Електромобілі вперше обігнали дизель

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто українці поспішили скористатися останнім вікном можливостей, і попит злетів.

Результат виявився красномовним: кожне четверте імпортоване авто у 2025 році було електричним – 109 309 електрокарів. Для порівняння, дизельних ввезли лише 94 014.

Бензинові моделі поки що залишаються лідерами з показником 195 059 одиниць. Проте сам факт того, що електрички вперше обійшли дизель, вже натякає на цілу зміну епох, а не просто як статистика.

Цікаво, що електромобілі активно представлені й у преміальному сегменті: з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, рівно половина виявилася електричними.

Що відбувається з ринком нових авто?

Січень 2026-го для ринку нових легковиків став закономірним охолодженням після грудневого ажіотажу. Покупці поспішали придбати електромобілі до повернення ПДВ, і грудень злетів до рекордних показників.

Результат не змусив себе чекати: у січні імпорт нових авто впав на 57,8% у місячному вимірі. Утім, порівняно з січнем 2025-го ринок виріс на 11,6% – загалом зареєстровано 4 789 нових легковиків, із яких лише 119 українського виробництва.

У рейтингу марок Toyota повернула лідерство, відірвавшись від BYD, а Renault та Skoda замикають першу четвірку.

У модельному заліку — справжній фотофініш: Toyota RAV4 (313 шт.) та Renault Duster (312 шт.) розійшлися лише в один корпус, третє місце посів Toyota Land Cruiser Prado.

Тож загальний тренд поки залишається позитивним: українці оновлюють автопарк, попит на електромобілі зростає, а ринок поступово наближається до довоєнних обсягів. Хоч і повільніше, ніж хотілося б.