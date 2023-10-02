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Топ-10 найбільших експортерів автомобілів: Китай набирає обертів, а США здають позиції
За останні 12 років (2000-2022) світовий ринок автомобілів хоч і не зазнав глобальних змін, проте поступово змінюється. США втратили частину своєї долі ринку, тоді як Китай — наростив. Проте найбільшим експортером залишається Євросоюз.
Про це свідчать дані Світової організації торгівлі (СОТ), передає Visual Capitalist.
- Десятка найбільших автовиробників світу
- Марки найбільших експортерів автомобілів
- Які марки авто виготовляють у Китаї
- США втрачають частку світового ринку автомобілів
Десятка найбільших автовиробників світу
Десятка найбільших експортерів за 2022 рік відвантажила на зовнішні ринки автомобілів на такі суми:
- Країни ЄС продали автомобілів на суму $699 млрд;
- США - на $138 млрд;
- Японія - $135 млрд;
- Мексика - $129 млрд;
- Китай - $121 млрд;
- Південна Корея - $77 млрд;
- Канада - $50 млрд;
- Велика Британія - $41 млрд;
- Таїланд - $30 млрд;
- Туреччина - $25 млрд.
Зауважимо, що йдеться саме про топ-10 найбільших експортерів автомобілів у грошовому вимірюванні. Якщо перевести у відсотки, то ці країни ділять ринок таким чином:Підписуйтесь на наш Telegram канал
|Експортер
|% світового експорту у 2000 році
|% світового експорту у 2022 році
|Зміна долі ринку
|Евросоюз
|45,4%
|46,1%
|+0,7%
|США
|11,7%
|9,1%
|-2,6%
|Японія
|15,3%
|8,9%
|-6,4%
|Мексика
|5,3%
|8,5%
|+3,2%
|Китай
|0,3%
|8,0%
|+7,7
|Південна Корея
|2,6%
|5,1%
|+2,5%
|Канада
|10,5%
|3,3%
|-7,2%
|Великобританія
|4,5%
|2,7%
|-1,8%
|Таїланд
|0,4%
|2,0%
|+1,6%
|Туреччина
|0,3%
|1,7%
|+1,4%
Зведені дані щодо експорту дозволяють зрозуміти, як змінюється структура світового ринку автомобілів та прогнозувати майбутній розподіл.
Марки найбільших експортерів автомобілів
Євросоюз
Серед країн ЄС очевидним лідером є Німеччина. За даними організації World's Top Exports, країна експортувала за 2022 рік автомобілів на $155,1 млрд. Саме в Німеччині найбільшими виробниками автомобілів є такі компанії:
- Volkswagen AG (і дочірні компанії Audi і Porsche);
- BMW AG;
- Mercedes-Benz (Daimler AG);
- Adam Opel AG;
- Ford-Werke GmbH.
США
Велику трійку американських автовиробників формують General Motors Company, Ford Motor Company і Fiat Chrysler Automobiles. Примітно, що штаб-квартири всіх трьох компаній розміщені в районі Детройту (штат Мічіган). Автовиробники також є лідерами на ринку Канади.
Крім того, популярні електрокари Tesla також виготовляють в США. Завод із виробництва електромобілів знаходиться у місті Фрімонт, Каліфорнія.
Японія
Автомобільна промисловість є вагомою галуззю економіки Японії. В країні виготовляють низку автом, але саме до трійки найбільших автовиробників входять:
- Toyota - це найбільший автовиробник в Японії і один із найбільших у світі. Компанія виробляє широкий асортимент автомобілів, включаючи легкові, комерційні та гібридні авто.
- Honda є одним із відомих японських автовиробників, який виробляє як легкові автомобілі, так і мотоцикли. Вони славляться своєю технологією VTEC та гібридними моделями.
- Nissan також є великим гравцем на авторинку Японії. Вони виробляють різноманітні моделі: від економних до спортивних і електричних автомобілів.
Які марки авто виготовляють у Китаї
Китайська економіка почала активно розвиватися з початку XXI століття, що дало можливість Пекіну конкурувати з США та вступити в “торговельну війну”. Успіхи демонтрує й китайський автопром.
Китай очолює трійку країн, які найбільше збільшили свою частку в світовому ринку автомобілів з 2000 року, з показником +7,7 п.п. За ним йде Мексика (+3,2 п.п.) і Південна Корея (+2,5 п.п.). Китай став найбільшим у світі автомобільним ринком ще у 2009 році, що прискорило зростання вітчизняних автовиробників.
Трійку найбільших китайських автовиробників формують такі компанії:
- Shanghai General Motors (SAIC Motor);
- Dongfeng Motor;
- First Automotive Works (FAW).
В Китаї виробляють такі відомі в Україні марки авто, як Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall. Експерти вважають, що у 2023 році Китай може очолити рейтинг найбільших експортерів автомобілів. У І кварталі 2023 року країна вже стала лідером за кількістю поставлених авто на зовнішні ринки - 1,069 млн авто.
У Китаї також розташовані деякі з найбільших у світі постачальників автомобільної продукції, зокрема Weichai (дизельні двигуни), Hasco Automotive (системи трансмісії та кондиціонування повітря) і CATL (акумулятори для електромобілів).
США втрачають частку світового ринку автомобілів
Автомобільні експортери, які впали найбільше з 2000 року, - це Канада (-7,2 п.п.), Японія (-6,4 п.п.) і США (-2,6 п.п.). Проте варто враховувати, що США наразі перебувають на порозі рецесії, тому незначне падіння спостерігається і в інших галузях.
Крім того, автомобільна промисловість Канади за останні роки зазнала стабільного спаду, хоча нові інвестиції, пов’язані з електромобілями, можуть змінити ситуацію, вважають експерти. Справа в тому, що у березні 2022 року Stellantis і LG Energy Solutions оголосили про будівництво заводу електромобільних акумуляторів вартістю $3,5 млрд у Віндзорі, Онтаріо.
Автомобільна промисловість Канади в основному зосереджена в провінції Онтаріо, яка сусідить з Мічиганом, штатом з найбільшим виробництвом автомобілів у США.