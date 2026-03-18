Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Банки
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До 50% зростання продуктивності: як банки і страхові компанії в Україні впроваджують AI

Delo.ua дізналося про запровадження технологій штучного інтелекту в банківському і страховому секторах України
Delo.ua дізналося про запровадження технологій штучного інтелекту в банківському і страховому секторах України / Фото створено за допомогою ChatGPT

Використання штучного інтелекту в бізнесі, навчанні та повсякденному житті стає ефективним інструментом розвитку, передумовою підтримання конкурентоспроможності та й самого виживання сучасної людини в нову технологічну епоху.

В рамках спецпроєкту "AI Лідери" видання Delo.ua підготувало перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси. Ми опитали провідні українські компанії в ключових секторах економіки — від ритейлу до агро, від банкінгу до виробництва — щоб зафіксувати, як саме, для чого і з яким результатом бізнес використовує AI у себе.

Пропонуємо панораму запровадження технологій штучного інтелекту в банківському і страховому секторах України.

Як і для чого банки і страхові компанії використовують штучний інтелект

Фінансовий сектор — банки і страхові компанії — серед лідерів запровадження технологій штучного інтелекту.

Розвиток банківського сегмента вимагає від учасників ринку по максимуму використовувати сучасні технології. Банки є регульованими фінансовими організаціями, тому можуть використовувати лише перевірені та затверджені Нацбанком технології, що обмежує використання ШІ. Штучний інтелект в банках поки що використовується в бізнес-процесах, які напряму не впливають на показники балансу та прибутку. ШІ наразі використовують з метою експертизи, зазначає директор департаменту цифрового бізнесу, член правління Глобус Банку Володимир Солодкий.

В ПУМБ рішення на основі ШІ впроваджують в кількох напрямках — від внутрішніх процесів до клієнтських сервісів. Насамперед AI застосовується в ІТ, аналітиці даних, маркетингу, обслуговуванні клієнтів та управлінні ризиками. Також в банку тестують можливості автоматизації у фінансах, HR та комплаєнсі — зокрема, для підвищення точності перевірок і зменшення операційного навантаження.

Sense Bank використовує ШІ насамперед у напрямі Fraud Prevention та управління ризиками. Моделі виявлення шахрайства інтегровані з внутрішніми системами банку — CRM, системами перевірки фінансових операцій, транзакційного моніторингу та платіжними шлюзами. Це дає змогу в режимі реального часу прогнозувати шахрайські дії, формувати сповіщення та автоматично ініціювати блокування ризикових операцій. ШІ також використовується для оцінки ймовірності несанкціонованих транзакцій, виявлення ознак соціальної інженерії, визначення ризику залучення клієнтів у дроп-схеми, а також для розробки та впровадження когнітивних сервісів — біометричних перевірок і технологій комп’ютерного зору.

Окремий напрям — KYC-процеси, де AI застосовується для аналізу клієнтських документів і даних, а також інтеграція з сервісами контакт-центру: сайтом, базою знань і чатами з клієнтами. Банк використовує AI для персоналізації клієнтських пропозицій, прогнозування схильності до відкриття продуктів і оцінки ризику дефолту.

Укрексімбанк опановує сервіси АІ для поліпшення процесів операційної діяльності, зменшення трудовитрат  та поліпшення якості  послуг. Наразі в банку реалізовано автоматичне зчитування інформації з техпаспортів заставних технічних засобів. В процесі впровадження  автоматизація звітності щодо відряджень працівників.

Працюють в банку над розробкою АІ асистента з підтримки. Основні задачі, що буде вирішувати АІ асистент: консультації співробітників по внутрішній базі нормативних документів; по банківських процесах; з технічної підтримки; формування запиту на технічну підтримку замість користувача; надання інформації по статусу виконання звернень користувача.

В Укргазбанку одним із ключових проєктів, що перебуває на стадії бета-тестування, є ШІ-агент "Норма". Це RAG-система, яка дозволяє фахівцям здійснювати семантичний пошук по всій внутрішній нормативній базі, миттєво отримуючи відповіді на складні запити до бази знань нормативної документації. "Також ми активно досліджуємо рішення для автоматизації бек-офісу: наприклад, впровадження OCR/AI технологій дозволить нам автоматично обробляти понад 100 тисяч документів щомісяця", розказує керівник проєктів аналітики даних Укргазбанку Сергій Бондаренко.

CDTO "Арсенал Страхування" Костянтин Палазов стверджує, що штучний інтелект вже став повноцінним інструментом у щоденних процесах роботи компанії, а не експериментом. На рівні клієнтського сервісу ключовим AI-рішенням компанії став сервіс "AI-лікар" у мобільному застосунку з медичного страхування. Це інструмент первинної медичної діагностики. Користувач обирає зону тіла, що турбує, зазначає симптоми, відповідає на уточнювальні запитання, після чого AI формує найбільш ймовірний діагноз з точністю 87% і надає рекомендації щодо подальших дій. У середньому результат клієнт отримує за 2,5 хвилини.

Окрім медичного напряму, AI-рішення використовуються компанією в автострахуванні. "На етапі прийняття автомобіля на страхування ми інтегрували сервіс віддаленого автоматичного огляду авто з використанням технологій Computer Vision. Система аналізує фото та відео автомобіля, виявляє за допомогою AI наявні пошкодження і фіксує їх у цифровому вигляді без необхідності фізичного огляду. Це скорочує час оформлення договору, зменшує людський фактор і підвищує прозорість оцінки стану авто ще до початку страхового покриття", — розказує співрозмовник Delo.ua.

З погляду бізнесу ефект дуже практичний: те, що раніше масштабувалося за рахунок збільшення кількості людей, тепер масштабується технологіями. Ефективність процесів тепер може зростати кратно без пропорційного зростання операційних витрат. 

В Райффайзен Банку стверджують, що Райф став першим українським банком, який системно інтегрував AI в усі без винятку бізнес-процеси.

AI працює в банку на всіх рівнях: від щоденних завдань (робота з поштою, переклади, підготовка до зустрічей з клієнтами, аналіз законодавства) до критичних банківських процесів — KYC, KYB, антифрод, AML. Штучний інтелект аналізує ринок, генерує презентації, пише та перевіряє код, обробляє десятки тисяч клієнтських дзвінків щотижня.

В Райфі зробили стратегічний вибір на користь публічних моделей. Експерименти з власними показали: витрати на інфраструктуру та підтримку значно перевищують вартість токенів від провайдерів. Натомість банк інвестує в кастомізацію — власні RAG-системи, контекстні движки, спеціалізовані workflow.

Розподіл для загальних завдань виглядає наступним чином: корпоративний GPT (MS AI Studio) — 54%, публічний ChatGPT — 24%, Gemini — 10%, Anthropic — 7%, Perplexity — 2,5%, Grok — 3%, DeepSeek — 0,35%.

Для розробки: Claude Sonnet 4.5 домінує з 89%, GPT-5 та Gemini 3 — по 5%, інші — 1%.

Технологічний стек: Claude Code, GitHub Copilot, MS Copilot, власні RAG-системи, Context Engines, Lovable, Vertex AI, AWS Bedrock, Azure AI, кастомні MCP-сервери та skills.

Страхова компанія VUSO має кейси використання штучного інтелекту для покращення клієнтського сервісу. Ключовим з них став проєкт інтеграції ШІ у систему врегулювання страхових випадків у медичному страхуванні.

ШІ залучений до обробки рутинних запитів у мобільному застосунку VUSO: від первинної взаємодії з клієнтом і навігації сервісом до запуску онлайн-консультацій, замовлення медикаментів та інформування про статус запиту.

Основою цього підходу став власний цифровий сервіс еЛікар — комплексне рішення, що поєднує штучний інтелект, мобільний застосунок, інтеграцію з CRM страхової компанії, а також інтеграції з лабораторіями та сервісами доставки медикаментів.

Результати запуску сервісу мають кількісне підтвердження: час від запиту до отримання допомоги скоротився з понад двох годин до 3—8 хвилин, значно зменшилась кількість дзвінків у контакт-центр, а людські ресурси були перерозподілені на опрацювання складних і нестандартних випадків, розказують в компанії.

Що змінює ШІ в банках і страхових компаніях

Як виглядає вимірюваний результат запровадження в банках і страхових компаніях технологій штучного інтелекту? Частина учасників ринку планує підбивати перші підсумки протягом поточного року, частина вже має на руках конкретні факти і цифри.

В ПУМБ констатують збільшення клієнтської бази завдяки опрацюванню AI великої кількості результатів комунікацій із холодними клієнтами; спрощенню процесів онбордингу клієнтів; активації неактивних клієнтів персоналізованими комунікаціями на основі історичних даних; скорингу ризику клієнтів.

Знижено затрати завдяки автоматизації процесів, які не могли були автоматизовані без AI (обробка неструктурованої інформації, зображень, аудіозаписів, великих об’ємів даних); розвантаженню співробітників через використання AI-помічників; помічникам, що пришвидшують написання коду та розробку ПЗ; боротьбі з шахрайством та загрозами безпеці.

В Sense Bank розказують, що банк уже інтегрував штучний інтелект у понад 60 внутрішніх процесів. Близько 50% диджитал-комунікацій із клієнтами банку сьогодні відбувається за участі віртуальних помічників. Завдяки ШІ команда Sense Bank може обробляти клієнтські бази у 3,5 раза швидше, ніж традиційний контакт-центр.

ШІ також інтегрований у роботу з внутрішніми базами знань, в інтелектуальний пошук і обробку документів. Це дозволило скоротити час обробки запитів, що потребують пошуку інформації, на 20%, а також заощаджувати час і ресурси внутрішніх команд.

У напрямі безпеки ШІ підвищує точність прогнозування ризиків, прискорює реагування команд, знижує витрати на усунення наслідків інцидентів і забезпечує високий рівень захисту даних та клієнтського сервісу.  

В Райффайзен Банку приріст продуктивності штатних розробників в результаті впровадження АІ оцінюють в 50%. "При тому що безпосередньо кодом інженер займається лише дві години на день, ми отримуємо економію 3,5 години на тиждень у середньому серед 220 розробників", розказують в банку.

"Принципова позиція: ми не скорочуємо людей через AI. Ми переорієнтовуємо їх на більш цінні, творчі напрямки. 17 співробітників, які раніше займались рутинною обробкою, тепер працюють над завданнями з вищою доданою вартістю", стверджують в Райффайзен Банку.

Майбутнє ШІ в банках і страхових компаніях

Банки і страхові компанії вибудовують своє майбутнє, орієнтуючись на всебічну імплементацію технологій штучного інтелекту в роботу.

В Глобус Банку планують створення векторної бази знань; розгортання внутрішньої інфраструктури для використання ШІ в банківських процесах; реалізацію внутрішніх асистентів, які зможуть виконувати рутинні завдання в режимі 24/7 та покривати до 80% запитів автоматично; переведення частини завдань 1-ї та 2-ї лінії внутрішньої підтримки банку на ШІ.

В Укргазбанку в найближчі два роки планують вийти на рівень повної операційної зрілості ШІ. Плани банку зосереджені на трьох стратегічних напрямах:

По-перше, це клієнтський сервіс. Банк запускає проєкт розробки та впровадження ШІ-асистента "Компас" єдину інтелектуальну базу знань для колег, які відповідають за комунікації з клієнтами.

По-друге, банк трансформує аналітику та ризики. Впровадження ML-моделей нового покоління для інтелектуальної сегментації та предиктивного скорингу дозволить не лише персоналізувати пропозиції для клієнтів, а й ефективніше керувати кредитними ризиками.

По-третє, банк планує технологічне масштабування. Розбудова повноцінної MLOps-платформи дозволить автоматизувати весь життєвий цикл моделей від навчання до моніторингу. Це дасть банку можливість масштабувати успішні пілотні проєкти на всю мережу протягом лічених днів.

В Райффайзен Банку ставлять амбітну ціль: довести кількість співробітників, що регулярно використовують AI, до кінця 2027 року з 63% до 95%.

Наступна ціль — "Рея 2.0" — повна переробка AI-асистента в MyRaif. Поточна версія не відповідає стандартам банку, і там це визнають. Ціль нової версії — 97% правильних відповідей.

У найближчій перспективі в Кредобанку хочуть створити Центр компетенцій з питань ШІ. "Ми прагнемо сформувати в банку сучасну AI-культуру, яка сприятиме розвитку цифрових навичок співробітників, розширенню навчальних програм і впровадженню найкращих практик використання AI у щоденній діяльності", запевняють в банку.

В компанії "Арсенал Страхування" наступним етапом розвитку вбачають глибоку інтеграцію AI в бізнес-процеси медичного асистансу.

Окремий фокус планів компанії розпізнавання та обробка медичних документів за допомогою АІ, в тому числі і рукописного тексту, а також транскрибація в текст голосових звернень. Це критично важливо для масштабування ефективності асистансу без пропорційного зростання навантаження на команду.

У планах компанії — використання AI в андеррайтингу для автоматизації та підвищення точності тарифних рішень, насамперед у моторних ризиках. Рішення дозволить автоматично збирати й аналізувати дані про клієнта та транспортний засіб з усіх необхідних джерел — історію збитків, технічний стан авто та збитковість за маркою і моделлю — і формувати аналітичний висновок для андеррайтера.

В СК VUSO в найближчий рікдва планують системно розвивати AI-рішення: від сервісу та врегулювання страхових випадків до внутрішніх процесів, аналітики та підтримки прийняття рішень. Фокус компанії — на створенні єдиної цифрової екосистеми, де ШІ бере на себе рутинні, повторювані задачі, забезпечує швидкість і безперервність сервісу, а людська експертиза зосереджується на складних, нестандартних кейсах.