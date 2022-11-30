ПриватБанк збільшує дохідність депозитів у гривні

З 1 грудня ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів - вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

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Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Відтепер вклади у ПриватБанку на срок від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу, на строк від 6 місяців - 8% річних, а “короткі” трьохмісячні депозити - 7% річних.

Найбільш вігідні умови ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців - для них ставка доходу складе 14% річних.

Також найвищу процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах “Слава Героям” для військовослужбовців, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави.

“Стоїмо на захисті фінансового фронту та тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників, особливо в умовах зміни ситуації на грошовому ринку. Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції” , - відзначає Мусієнко.

Нагадаємо, ПриватБанк з 23 листопада встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.