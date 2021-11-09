Беларусь продолжает поставлять электроэнергию в Украину

Беларуская государственная компания "Белэнерго" продолжит поставлять электроэнергию в Украину в рамках контракта заключенного на ноябрь. Об этом сообщает беларуское издание "Белта" со ссылкой на компанию.

"Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы", — сказано в сообщении.

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Согласно данным сайта Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 9 ноября поставки электроэнергии в Украину продолжаются в объеме 415 МВт.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в своем телеграмм-канале написал, что в настоящее время импорт осуществляют компании "Энергокомьюнити" и "ТЭТ групп" в объеме 15 МВт и 400 МВт соотвественно. Герус связывает компанию "ТЭТ групп" с бывшим коммерческим директором ДТЭК Виталием Бутенко.

Напомним, 8 сентября ряд украинских компаний получили от "Белэнерго" письмо о том, что компания не планирует продавать им электроэнергию в рамках действующих контрактов и не будет заключать новые.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявил, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет, поскольку соответствующие аукционы по продаже электроэнергии не были проведены.

1 ноября Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что после решения суда, разблокировавшего аукционы на доступ к межгосударственным электросетям возобновила аукционы на доступ к государственным сетям. Аукционы были заблокированы в рамках обеспечения судебного иска компании "ДТЭК Западэнерго" к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.

6 ноября компании "Эру Трейдинг", "Тет Групп" и "Овис" начали поставлять электроэнергию из Украины в Беларусь. Импорт электроэнергии продолжался и по состоянию на 8 ноября.

В июле Украина отказалась закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской атомной электростанции. Саму электростанцию подключили к белорусской энергосистеме 3 ноября 2020 года, на полную мощность первый энергоблок вывели 12 января 2021 года.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в этом году украинская энергосистема должна будет работать в изолированном от России и Баларуси режиме.

Стоит также отметить, что по сообщениям Геруса 4 ноября Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину. Однако казахская сторона опровергла данную информацию.

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