"Хотел в бизнес с 5 лет": как Михаил Федоров от перевозки мебели пришел к креслу министра

Михаил Федоров — Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины и самый молодой Министр в истории украинской политики. В свои 30 лет он успел пройти путь от запуска собственных бизнесов к цифровой революции страны. Инноватор, участник списка "Forbes 30 до 30", который сегодня вместе с командой Минцифры строит цифровое государство.

Уже в первый год существования Минцифры Михаил Федоров и его команда запустили мобильное приложение и портал "Дія", которыми сегодня пользуются более 11 миллионов украинцев. А Украина стала первой страной в мире, которая полностью узаконила цифровые паспорта в смартфонах, а также страной с самой быстрой регистрацией бизнеса в мире.

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В рамках спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященного 30-летию независимости Украины, рассказываем, как уроженец небольшого городка в Запорожской области после первого посещения МакДональдс поставил перед собой цель стать бизнесменом, как зарабатывал, продавая крымский лук, а затем организовал рекламное агентство и почему после его успеха ушел в госслужбу.

Американские фильмы и первый визит в МакДональдс

Михаил родился в простой семье в небольшом городке Васильевка Запорожской области. Мама работала в районной администрации, а папа — обычным техником в бюро технической инвентаризации, где трудится до сих пор.

Детство Михаила было традиционным для эпохи 90-х, когда родители, как и многие другие пытались выжить. Однако даже в такие смутные времена они развивались и воспитывали ребенка, стремясь сделать его будущее успешным: отдали Михаила в несколько спортивных секций и всегда удивлялись, откуда у него столько энергии и желания заниматься многими видами спорта. Очень много воспоминаний у нынешнего Министра связаны с шахматами, ведь в детстве он занимался ими постоянно — участвовал в турнирах, читал книги и просил у знакомых методички по этому мастерству.

"В возрасте 5-6 лет я занимался сразу в нескольких разных кружках — от фотографии до футбола, от борьбы до шахмат. Я, наверное, протестировал все секции, которые были в нашем маленьком городке. При этом, это была моя инициатива. Родители не понимали откуда у меня столько энергии и желания этим заниматься", — вспоминает он.

Плюс в 90-е было много работы по дому — особенность жителей сельской местности, когда с самого раннего детства нужно было физически много работать во дворе, огороде, в поле.

Когда Михаилу было 5 лет, он впервые попал в большой город — в Запорожье, и получил от этого визита максимум ярких впечатлений. Он увидел, как живут люди и выстроил для себя понимание, что жить в большом городе это возможность иметь достаток, квартиру, машину, посещать рестораны и прочее.

Тогда же в Запорожье Федоров с родителями посетил ресторан МакДональдс, ставший для него настоящим переворотом сознания. Именно тогда Федоров понял, что хочет стать предпринимателем и зарабатывать деньги, чтобы ходить в МакДональдс чаще.

"После этого я все время моделировал для себя разные ситуации, понимая, что нужно двигаться в сторону бизнеса и предпринимательства, что-то создавать и разбираться в этом. Сколько я себя помню, мне всегда хотелось заниматься бизнесом. Я не до конца понимал, что это и как делать, но было четкое понимание, что могу заниматься тем, чем хочу", — вспоминает Михаил.

И добавляет, что тогда бизнес означал для него еще и возможность создавать какие-то проекты, что было нетипично для детей, которые его окружали. По словам нынешнего Министра, многие из них смотрели на своих родителей и хотели идти работать на предприятиях, госслужащими, или в милиции (в 2015 году в Украине вступил в силу закон "О Национальной полиции", которым предусмотрено, что формально милиция страны должна прекратить существование и стать полицией - Delo.ua).

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А еще в детстве Михаил любил смотреть американские фильмы. По его словам, они повлияли на его развитие и цели примерно так же, как и первый визит в МакДональдс.

"Если сейчас в социальных сетях на фото можно увидеть, как живут люди в разных странах, то раньше не было такой возможности. Поэтому я черпал это из фильмов, где люди летают на самолетах, путешествуют, катаются на яхтах и имеют классные автомобили. Я провел параллели и в очередной раз осознал, что хочу заниматься бизнесом и хорошо жить", — объясняет Михаил.

Михаил Федоров всегда мечтал стать бизнесменом. Фото: Instagram Михаила Федорова

Общежитие, отсутствие ресурсов и желание двигаться вперед

Из-за этого он очень тщательно подошел к выбору профессии. Но при этом не хотел учиться на экономиста или юриста, так как понимал, что будет разбираться только в этой специализации. С другой стороны, Федоров понимал, что эти знания были бы преимуществом при ведении бизнеса. Но выбрал он все-равно другое.

"Остановился я по итогу на социологии управления, благодаря которой смогу разбираться в разных направлениях: как устроено общество, процессы управления, как их выстраивать", — рассказал Михаил.

По его словам, денег на обучение на тот момент у его семьи не было денег, поэтому выбор стоял между поступлением на бюджет или армией. Ее он не боялся, ведь понимал, что после все равно будет пытаться поступить на бюджет. Но поступить удалось с первого раза — в Запорожский национальный университет.

С самого начала студенческой жизни Федоров пытался зарабатывать. Например, при заселении в общежитие увидел, что выезжающие из него студенты выставляют в коридор поломанные или плохо работающие холодильники. У местных завхозов возможности организовать вывоз и продажу техники не было. Поэтому Михаил договорился с друзьями — студентами и нашел способ продавать старую технику.

"Уже на тот момент после вывоза техники мы заработали тысячи гривен, а стипендия была в пределах 500 гривен, то есть мы смогли заработать сравнительно неплохие деньги на тот момент", — отметил Михаил.

Во время учебы он начал заниматься выращиванием ялтинского красного лука. Покупал с друзьями саженцы лука, который высаживали в Запорожье, а после продавали на оптовом рынке. Маржинальность лука была сумасшедшей, так как в Крыму саженцы покупали за копейки, плюс красный лук всегда был дороже белого. И позже Федоров по этому кейсу даже написал целый институтский проект.

Еще один кейс — запуск мувингового агенства, которое помогало людям с переездами. Тогда Федоров с друзьями организовал целые бригады грузчиков, нанимал машины, чтобы помочь заказчикам переехать или сделать перестановку мебели в квартире.

На третьем курсе, когда Михаил стал больше разбираться в социологии, он начал писать программы для социологических исследований, а затем и проводить их. Началось с того, что одна из преподавательниц предложила провести маркетинговое исследование для своего клиента. Федоров согласился и с того момента физический труд сменился интеллектуальным.

Со временем будущий министр понял, что нужно общаться с предпринимателями — чтобы перенимать их мышление. Однако, для этого нужно самому иметь какую-то ценность, ведь иначе интересным для них не стать. Но до 4-го курса студент совсем не участвовал в общественной жизни. А осознав, что это нужно менять, выдвинул свою кандидатуру на должность студенческого мэра. И с большим отрывом победил в предвыборной гонке.

"С этого момента началась моя активная социальная жизнь — я создал молодежное движение в Запорожье, запускал социальные и другие проекты. Я начал организовывать массовые мероприятия и продвигать их, то есть заниматься маркетингом", — объясняет Михаил Федоров.

Но уточняет, что бюджета на все это у университета не было, поэтому соцпроекты приходилось продвигать через интернет, создавая разные сообщества. Благодаря этому у Федорова развился важный навык продвижения своего продукта в интернете.

В тот период социальные сети развивались уже очень активно, а это в свою очередь прочило этому инструменту большое бизнес — будущее. Тогда же появилась реклама в Instagram, Facebook, биржи фриланса, которыми Федоров с друзьями охотно пользовался.

Первый цифровой бизнес — "SMMSTUDIO"

В 2015 году — через год после окончания университета, Михаил с друзьями начали собирать портфолио для клиентов и стали первыми, кто запустил в Запорожье бизнес в сфере продвижения. С ними начали сотрудничать разные местные автосалоны, например, Toyota и Nissan. В процессе друзья активно развивали агентство, которое назвали SMMSTUDIO, а также организовывали образовательные курсы, подбирали людей.

"Также я еще пытался запустить образовательные центры в регионе для детей, чтобы развивать в них навыки предпринимателя. Я привлек инвестиции, но из-за того, что неправильно рассчитал бизнес-план, и возможно, не хватило управленческих навыков, проект пришлось закрыть", — вспоминает он.

Для запуска диджитал агентства SMMSTUDIO особый стартовый капитал не понадобился — большой и красивый офис был не нужен, большой штат сотрудников тоже. Они работали втроем — создали сайт, а после разработки коммерческого предложения и рассылки потенциальным клиентам пошли первые заказы и деньги за них.

"Часто цифровой бизнес не требует больших инвестиций. Я считаю, что это большое преимущество, когда ты можешь каждый заработанный доллар правильно инвестировать. Так было, когда я позже пошел работать на госслужбу, где мы создали новое Министерство при том, что совсем не было ресурсов, но 70% коллег тоже пришли из бизнеса и они понимали, как все сделать грамотно", — говорит Михаил.

SMMSTUDIO масштабировалось за пределы Запорожья. Началось сотрудничество с крупными всеукраинскими компаниями и брендами со всего мира. Одним из клиентов стал "Квартал-концерт, через которого Михаилу удалось познакомиться с Владимиром Зеленским. Зеленскому понравились результаты работы агентства для "Квартал-концерт" и он предложил Михаилу принять участие в его предвыборной кампании в направлении диджитал.

Госслужба, трансформация Украины и министерская зарплата

В 2020 году Михаил Федоров возглавил должность Министра Цифровой трансформации, поставив перед собой задачу до 2024 года трансформировать и перевести 100% государственных услуг в онлайн. Михаил подчеркнул, что все навыки, которые принес из бизнеса, сейчас по максимуму помогают ему организовать и свою работу, и работу всего Министерства.

"Способность сформировать видение результата и понимание, как к нему прийти, я считаю своими сильным качеством. Плюс умение объединить команду и все объяснить. Раньше я думал, что это не важно и так могут делать все, но на практике оказалось, что не все, а это крайне важно", — утверждает Михаил.

По его словам, Министерство цифровой трансформации очень похоже на быстро растущий стартап. В Министерстве работает много людей, которые пришли из бизнеса, что помогло создать кластер инновационных людей. При этом в команде не только люди из бизнеса, а и опытные госслужащие, которые сильны во всех бюрократических процедурах работы министерства. Также есть сильные юристы и прочие специалисты, у которых одна цель — сделать государство цифровым и удобным для жителей страны.

Украина стала первой страной в мире, где цифровые паспорта в смартфоне — полные юридические аналоги обычных документов. Также Украина — одна из первых стран Европы с цифровыми водительскими удостоверениями в "Дії". Так, за полтора года работы Министерства более 11 миллионов людей пользуются услугами и продуктами, которые созданы командой, а с запуском новых это число будет непрерывно расти.

Сейчас в приложении "Дія" доступны 11 цифровых документов и 12 услуг. А на портале — более 70 сервисов, среди которых самая быстрая регистрация бизнеса в мире. Уже обучено цифровой грамотности около миллиона людей, открыто 5 офлайн-центров "Дія.Бізнес", а доступ к 4G уже есть в около 25 городах и селах по всей стране. При этом более 2,6 миллионов украинцев получили его впервые.

Михаил отметил, что работа на государственной службе — это не история о том, чтобы заработать капитал. Он осознанно шел на должность Министра, понимая, что в бизнесе мог бы заработать гораздо больше, но его мотивирует и двигает вперед большая цель — цифровая трансформация страны.

"Моя зарплата здесь небольшая, это все есть в декларации и открытых источниках. У меня достаточно накопленных средств за время работы в бизнесе. К тому же, наша семья закрыла все "базовые" потребности до того, как я стал Министром, — квартира в Киеве, ремонт, машина и т. д. Сейчас мы тратим средства только на бытовые вопросы и путешествия", — отметил Министр.

Главной и большой целью Михаила — сделать Украину удобной страной, с точки зрения получения услуг. Во-первых, после достижения этой цели ему как гражданину станет удобнее жить в Украине. Во-вторых, для него это будет точкой роста как профессионала. Это мощный кейс, с которым можно работать и двигаться дальше — это его вдохновляет.

Сложности и главные секреты эффективности Министра

Как показывает практика любого бизнесмена, что сложности есть всегда и на каждом этапе — от юридических моментов до отчетов в налоговой. По мнению Михаила, только с помощью быстрого обучения на ошибках можно научиться их преодолевать и не допускать в будущем. При этом нужно учиться на постоянной основе, тем более сейчас, когда для обучения есть множество возможностей в виде онлайн-курсов и образовательного контента, которого не было раньше. Михаил уверяет, что важно быстро обрабатывать информацию и главное действовать, так как сколько бы человек не читал, все равно нужны действия.

"Шаг за шагом мне удается осуществить мечты и цели. Я верю в то, что сначала ты выбираешь путь, а затем путь выбирает тебя. Кстати, советую всем прочитать книгу арабского шейха "Мое видение" — она как раз об этом. Считаю, что каждый должен сформировать видение своей жизни, чтобы это были не просто мечты, а конкретные цели и действия", — мотивирует он.

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Главный секрет эффективности — это планирование, четкая организация команды и баланс между работой и личной жизнью. Этого удается достичь только благодаря правильному тайм-менеджменту. Сейчас график Михаила на 80% одинаковый каждую неделю — это регулярные встречи с менеджерами, с командами проектов. По его словам, если вы находитесь на работе 24/7 и ничего не успеваете, то неправильно распределяет свое время, не умеете делегировать. Качественный отдых — это основа эффективности на работе.

Во время работы в бизнесе у Михаила сформировалось несколько правил, актуальных для всех людей, которые хотят расти и развиваться в своей сфере:

✅ Лучшая ваша инвестиция — это образование.

✅ Не бойтесь менять сферу деятельности и пробовать новое. Если вы еще не определились, чем хотите заниматься в жизни, просто расфокусируйтесь. Пробуйте много новых занятий, пока не найдете свое.

✅ Изучайте истории успеха. Это дает понимание того, что успех — непрерывная работа, и без ошибок не получится. Но каждая ошибка — это не потеря, а опыт.

✅ Нетворкинг. Постоянное общение и новые знакомства обеспечивают развитие.

✅ Мониторьте свою сферу 24/7. Важно понимать тренды и быстро их воплощать.

✅ Учитесь делегировать.

✅ Успех любого проекта — это формирование и реализация видения. Видение — то, как вы представляете результат. То есть сначала идет большая цель, а затем организационная структура и все остальное.

Наталья Лошакова, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua