На складах украинских ТЭС запасы угля упали за день на 36,4% — "Укрэнерго"

В течение прошлой недели — со 2 по 8 августа — запас топлива на складах украинских топливно-энергетических станций (ТЭС) сократился на 2,7%, а общее число тонн угля на 36,4% меньше нормы на 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной компании "Укрэнерго".

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При этом, производство ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,3% с 760 млн кВт∙ч до 822 млн кВт∙ч.

По информации НК, доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 29% до 27%, что связано со снижением потребления в энергосистеме (-3,1% по сравнению с предыдущей неделей), уменьшением экспорта (в частности, торговой зоны "остров Бурштынская ТЭС" на 57,8%) и разгрузкой в ​​выходные (подробнее "Ограничение ВИЭ в торговой зоне ОЭС Украины").

Утром 9 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 8 блоков ТЭС мощностью 2,6 ГВт (на утро 2 августа — 10 блоков мощностью 2,7 ГВт).

Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 12 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 5,3 ГВт.

В то же время, остается критической ситуация с накоплением угля на складах ТЭС. По состоянию на 9 августа, на складах ТЭС находится 783 тысяч тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (2 августа, 805 тысяч тонн). Объем антрацитового угля на складах ТЭС со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тысяч тонн, а газового — наоборот уменьшился на 5,4% до 522 тысяч тонн.

Согласно графику накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа.

На сегодняшний день на складах ТЭЦ находится 183 тысяч тонн угля, что на 0,5% меньше, чем по состоянию на 2 августа (184 тысяч тонн).

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 9 июля две третьих энергоблоков тепловых электростанций Украины были отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию.

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Напомним, по итогам 2020 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решения регулятора НКРЭКУ.

Как сообщалось, 25 июня 2021 года был отключен от сети энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции. В частности, с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты.

Перед этим на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка энергоблока №2. Причем первый блок ХАЭС находится на капитальном ремонте, соответственно, оба работающих энергоблока остановлены.