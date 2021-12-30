"Нет профессионалов, не с кем работать": украинский бизнес назвал свои главные "боли" по итогам 2021 года

Нехватка кадров, давление правоохранителей, неготовность рынков к новым технологиям, неутешительная ситуация с энергетикой — эти проблемы беспокоили украинский бизнес целый 2021 год. Delo.ua опросило руководителей самых разных украинских компаний и выяснило, от чего те страдают больше всего и как справляются с этими вызовами. Получилось восемь главных “болей”

Страдают все

1. Военный конфликт в стране

Очевидно, что одна из самых больших проблем украинских предпринимателей — напряженная ситуация в стране.

Самая большая боль - общий негативный фон. Из-за этого есть сложность в привлечении инвестиций. Когда с утра и до вечера внутренние и мировые СМИ кричат о том, что завтра в стране будет война — инвестиции в страну привлечь не получится Дмитрий Сергеев Основатель Depositphotos

По словам Сергеева, с этим надо что-то делать, а «когда-то придется поставить точку». Или же сделать как Израиль: научиться с этим жить и внушить миру, что так тоже нормально.

2. Нехватка квалифицированных кадров

Уходящий 2021 год обозначился тотальным дефицитом кадров. Особенно от этого страдала сфера айти, но и другим отраслям тоже досталось — о нехватке рабочих рук говорили и на производствах. "Мы столкнулись с отсутствием квалифицированной рабочей силы, с тем, что в стране подготовка кадров находится в ужасающем состоянии. Нам приходится учить новых сотрудников - даже ПТУ создавать при предприятиях", - рассказывает основатель и глава группы компаний “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский.

В условиях глобального мира приходится соревноваться за таланты с мировыми корпорациями. К сожалению, бэкграунд и законодательная почва в Украине играют не в помощь локальным проектам Роман Мелкумов Сооснователь OVO

Чтобы решить проблему, бизнес инвестирует миллионы гривен в развитие украинской системы получения знаний. «Мы поддерживаем школы, высшие учебные заведения, сотрудничаем с представителями неформального образования, создаем собственные программы, которые помогают тысячам украинцев всех возрастов получать работу в динамичной отрасли с достойным уровнем компенсации», - рассказывает вице-президент, глава EPAM у Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк.

По его словам, у нас часто недооценивают важность образования. Но именно благодаря образованию молодежь получает возможности для собственной реализации, а качественное образование — один из факторов, который может удержать таланты от выезда за пределы родной страны, причем учебные заведения дают рынку кадры, которые двигают его и всю экономику вперед.

3. Нечестная конкуренция в закупках и отсутствие доступа к финансированию

Несмотря на наличие в Украине достаточно эффективной системы госзакупок ProZorro, бизнес все еще с трудом участвует в тендерах — причина тому частый выбор госучреждениями более дешевой продукции без учета других параметров. Это приводит к тому, что в госзакупках почти всегда выигрывает товар с низкой ценой и плохим качеством.

Основатель “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский рассказывает, что в прошлом году открыл фабрику ТК «Медзахист» по производству медицинских изделий и закупил в кредит новейшее высокопроизводительное немецкое оборудование для ультразвуковой сварки, которая даёт самую высокую степень защиты. Тем не менее Минздрав не заказал централизованную закупку, а закупил всё на местах.

«Как правило, это некачественный мусор, который и дешёвый, и позволяет давать откаты. Защита докторов была сорвана государством - на местах это все спокойно коррумпировали. Сейчас мы ведем переговоры с МОЗ, чтобы хотя бы в 2022 году они помогли навести порядок и контролировали качество закупаемой защитной продукции для медиков», - говорит Соколовский.

По его словам, их производство было остановлено еще весной и не восстановлено до сих пор. Заказы не получили и другие украинские компании с нужной европейской сертификацией — именно те, которые в начале пандемии наладили производство медизделий в стране и подставили плечо государству, чтобы не пришлось везти комбинезоны, халаты и прочее из Китая.

Бизнес не может по цене конкурировать с некачественным мусором, к которому ещё и подкладываются документы сомнительного свойства. В итоге медики вынуждены носить практически не дышащий полиэтилен, вместо того чтобы надевать халаты или комбинезоны из специальной мембранной ткани с нужными защитными характеристиками Александр Соколовский Основатель “Текстиль-Контакт”

По его словам, если нет отката, закупка качественной продукции властям не интересна. «Речь идет не о конкретном аферисте, а о том, что им всем это неинтересно. Система выстроена так, что если идёт закупка без личного интереса ответственных за нее, государство не считает нужным ее контролировать», - отмечает Соколовский.

Кроме того, компании испытывают проблемы с доступом к конкурентному проектному финансированию в стране. Это самая большая боль для холдинговой компании UFuture. «С ним мы могли бы реализовать втрое больше проектов и вдвое быстрее. Но мы выходим из этой ситуации, ускоряя оборачиваемость активов, привлекая местных и международных партнеров и кредиторов и выходя на международные рынки», - поясняет СЕО компании Николай Тимощук.

4. Отсутствие реформ в судебной и правоохранительной системах

Говорят предприниматели и о давлении на них правоохранителей, указывая на отсутствие реформ в судебной и правоохранительной системах. «Органы по-прежнему кошмарят бизнес. Бизнесмены от власти неискоренимы, они приспосабливаются. На фоне происходят иногда удивительные вещи», - отметил основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев. По его словам, это касается не только его дела, а всей системы взаимоотношения бизнеса и разных ветвей власти.

Локальные "боли"

1. "Замедление" переговоров из-за перехода в онлайн

Столкнулись топ-менеджеры и с проблемами вездесущей удаленки, а также ограничениями на перемещения из-за эпидемии. Инвестор, управляющий партнер международного технологического холдинга TECHIIA Юрий Лазебников говорит, что час живого разговора заменяет месяцы видеочатов, но из-за пандемических ограничений трудно планировать личные бизнес-встречи. Остается лишь постоянно мониторить правила стран и следить за здоровьем.

2. Недостаточно быстрая смена стратегии

А вот у Intellias трудности чисто «бизнесовые» — компания настолько занята стремительным ростом, что иногда не успевает четко выстраивать стратегию, поскольку все поглощены работой. «Но это сложность любого бизнеса, который растет», - уверен CEO компании Виталий Седлер.

3. Неготовность рынка к новым технологиям

Отдельные компании столкнулись с тем, что рынок в Украине еще не готов к новым технологиям. Например, в Vodafone сейчас проводят технический аудит готовности сети к 5G, оценивают, какие глобальные инвестиции потребуются для апгрейда в следующие технологии. Там отмечают: чтобы 5G появился в Украине, нужна потребность рынка в ней и готовность инвестировать в решения на основе этой технологии. Поэтому компании приходится формировать спрос на 5G, на такие проекты, как private networks на базе LTE и 5G.

Украинские компании пока не могут внедрять новые технологические решения, которые компания уже сегодня может предоставить, опираясь на свой международный опыт. Концепция Smart City выносится на знамена практически во всех городах, но реализация затягивается и откладывается по непонятным причинам Ольга Устинова СЕО Vodafone Украина

По ее словам, поэтому в компании смещают фокус в сегмент industrial IoT, рынок которого только начинает формироваться в Украине. «Большая часть IoT решений сфокусированы на производственной сфере, в агросекторе, медицине. Все самое интересное, инновационное и важное в мире технологий происходит именно в industrial IoT. В Украине таких проектов пока мало. Но мы видим, что за этим направлением будущее», - говорит Устинова.

4. Неправильный маркетинг и особенности продукта

Своя особенная боль у страховых компаний. Хотя страховка очень нужная и полезная вещь, почему-то страховой бизнес вынужден практически «впаривать» её клиентам. Совладелец СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева говорит, что часто о страховании никто не хочет даже слышать: любое упоминание заставляет круг людей рядом моментально редеть, а она даже не может писать о своем деле в соцсетях, опасаясь, что отпугнет подписчиков.

По мнению Авдеевой, никто не хочет покупать страховки из-за плохого маркетинга: «Это глобальная проблема всех страховых компаний в мире. Никто в мире не умеет продавать страховки с помощью маркетинга. У всех абсолютно, без сомнения, хреновый маркетинг. Я решила, что мы будем первыми, кто придумает классный страховой маркетинг и сделает так, что люди полюбят покупать страховки».

Ключ гениального маркетинга в компании увидели в креативе. «Креатив – это новый путь к эффективности. Люди будут покупать, если им зайдёт эмоция, которую мы продаем, а не наш скучный продукт. Мы создали Easy Peasy. Придумали наших персонажей – птиц. Написали слоган, очень неприличный для страховых компаний: «Не п*зи, страхуйся изи!» - рассказывает Авдеева. По ее словам, это сработало. Людям понравилось покупать страховки в мобильном приложении, без уговоров и без отделений.