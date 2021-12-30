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"Нет профессионалов, не с кем работать": украинский бизнес назвал свои главные "боли" по итогам 2021 года
Нехватка кадров, давление правоохранителей, неготовность рынков к новым технологиям, неутешительная ситуация с энергетикой — эти проблемы беспокоили украинский бизнес целый 2021 год. Delo.ua опросило руководителей самых разных украинских компаний и выяснило, от чего те страдают больше всего и как справляются с этими вызовами. Получилось восемь главных “болей”
Страдают все
1. Военный конфликт в стране
Очевидно, что одна из самых больших проблем украинских предпринимателей — напряженная ситуация в стране.
По словам Сергеева, с этим надо что-то делать, а «когда-то придется поставить точку». Или же сделать как Израиль: научиться с этим жить и внушить миру, что так тоже нормально.
2. Нехватка квалифицированных кадров
Уходящий 2021 год обозначился тотальным дефицитом кадров. Особенно от этого страдала сфера айти, но и другим отраслям тоже досталось — о нехватке рабочих рук говорили и на производствах. "Мы столкнулись с отсутствием квалифицированной рабочей силы, с тем, что в стране подготовка кадров находится в ужасающем состоянии. Нам приходится учить новых сотрудников - даже ПТУ создавать при предприятиях", - рассказывает основатель и глава группы компаний “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы решить проблему, бизнес инвестирует миллионы гривен в развитие украинской системы получения знаний. «Мы поддерживаем школы, высшие учебные заведения, сотрудничаем с представителями неформального образования, создаем собственные программы, которые помогают тысячам украинцев всех возрастов получать работу в динамичной отрасли с достойным уровнем компенсации», - рассказывает вице-президент, глава EPAM у Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк.
По его словам, у нас часто недооценивают важность образования. Но именно благодаря образованию молодежь получает возможности для собственной реализации, а качественное образование — один из факторов, который может удержать таланты от выезда за пределы родной страны, причем учебные заведения дают рынку кадры, которые двигают его и всю экономику вперед.
3. Нечестная конкуренция в закупках и отсутствие доступа к финансированию
Несмотря на наличие в Украине достаточно эффективной системы госзакупок ProZorro, бизнес все еще с трудом участвует в тендерах — причина тому частый выбор госучреждениями более дешевой продукции без учета других параметров. Это приводит к тому, что в госзакупках почти всегда выигрывает товар с низкой ценой и плохим качеством.
Основатель “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский рассказывает, что в прошлом году открыл фабрику ТК «Медзахист» по производству медицинских изделий и закупил в кредит новейшее высокопроизводительное немецкое оборудование для ультразвуковой сварки, которая даёт самую высокую степень защиты. Тем не менее Минздрав не заказал централизованную закупку, а закупил всё на местах.
«Как правило, это некачественный мусор, который и дешёвый, и позволяет давать откаты. Защита докторов была сорвана государством - на местах это все спокойно коррумпировали. Сейчас мы ведем переговоры с МОЗ, чтобы хотя бы в 2022 году они помогли навести порядок и контролировали качество закупаемой защитной продукции для медиков», - говорит Соколовский.
По его словам, их производство было остановлено еще весной и не восстановлено до сих пор. Заказы не получили и другие украинские компании с нужной европейской сертификацией — именно те, которые в начале пандемии наладили производство медизделий в стране и подставили плечо государству, чтобы не пришлось везти комбинезоны, халаты и прочее из Китая.
По его словам, если нет отката, закупка качественной продукции властям не интересна. «Речь идет не о конкретном аферисте, а о том, что им всем это неинтересно. Система выстроена так, что если идёт закупка без личного интереса ответственных за нее, государство не считает нужным ее контролировать», - отмечает Соколовский.
Кроме того, компании испытывают проблемы с доступом к конкурентному проектному финансированию в стране. Это самая большая боль для холдинговой компании UFuture. «С ним мы могли бы реализовать втрое больше проектов и вдвое быстрее. Но мы выходим из этой ситуации, ускоряя оборачиваемость активов, привлекая местных и международных партнеров и кредиторов и выходя на международные рынки», - поясняет СЕО компании Николай Тимощук.
4. Отсутствие реформ в судебной и правоохранительной системах
Говорят предприниматели и о давлении на них правоохранителей, указывая на отсутствие реформ в судебной и правоохранительной системах. «Органы по-прежнему кошмарят бизнес. Бизнесмены от власти неискоренимы, они приспосабливаются. На фоне происходят иногда удивительные вещи», - отметил основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев. По его словам, это касается не только его дела, а всей системы взаимоотношения бизнеса и разных ветвей власти.
Локальные "боли"
1. "Замедление" переговоров из-за перехода в онлайн
Столкнулись топ-менеджеры и с проблемами вездесущей удаленки, а также ограничениями на перемещения из-за эпидемии. Инвестор, управляющий партнер международного технологического холдинга TECHIIA Юрий Лазебников говорит, что час живого разговора заменяет месяцы видеочатов, но из-за пандемических ограничений трудно планировать личные бизнес-встречи. Остается лишь постоянно мониторить правила стран и следить за здоровьем.
2. Недостаточно быстрая смена стратегии
А вот у Intellias трудности чисто «бизнесовые» — компания настолько занята стремительным ростом, что иногда не успевает четко выстраивать стратегию, поскольку все поглощены работой. «Но это сложность любого бизнеса, который растет», - уверен CEO компании Виталий Седлер.
3. Неготовность рынка к новым технологиям
Отдельные компании столкнулись с тем, что рынок в Украине еще не готов к новым технологиям. Например, в Vodafone сейчас проводят технический аудит готовности сети к 5G, оценивают, какие глобальные инвестиции потребуются для апгрейда в следующие технологии. Там отмечают: чтобы 5G появился в Украине, нужна потребность рынка в ней и готовность инвестировать в решения на основе этой технологии. Поэтому компании приходится формировать спрос на 5G, на такие проекты, как private networks на базе LTE и 5G.
По ее словам, поэтому в компании смещают фокус в сегмент industrial IoT, рынок которого только начинает формироваться в Украине. «Большая часть IoT решений сфокусированы на производственной сфере, в агросекторе, медицине. Все самое интересное, инновационное и важное в мире технологий происходит именно в industrial IoT. В Украине таких проектов пока мало. Но мы видим, что за этим направлением будущее», - говорит Устинова.
4. Неправильный маркетинг и особенности продукта
Своя особенная боль у страховых компаний. Хотя страховка очень нужная и полезная вещь, почему-то страховой бизнес вынужден практически «впаривать» её клиентам. Совладелец СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева говорит, что часто о страховании никто не хочет даже слышать: любое упоминание заставляет круг людей рядом моментально редеть, а она даже не может писать о своем деле в соцсетях, опасаясь, что отпугнет подписчиков.
По мнению Авдеевой, никто не хочет покупать страховки из-за плохого маркетинга: «Это глобальная проблема всех страховых компаний в мире. Никто в мире не умеет продавать страховки с помощью маркетинга. У всех абсолютно, без сомнения, хреновый маркетинг. Я решила, что мы будем первыми, кто придумает классный страховой маркетинг и сделает так, что люди полюбят покупать страховки».
Ключ гениального маркетинга в компании увидели в креативе. «Креатив – это новый путь к эффективности. Люди будут покупать, если им зайдёт эмоция, которую мы продаем, а не наш скучный продукт. Мы создали Easy Peasy. Придумали наших персонажей – птиц. Написали слоган, очень неприличный для страховых компаний: «Не п*зи, страхуйся изи!» - рассказывает Авдеева. По ее словам, это сработало. Людям понравилось покупать страховки в мобильном приложении, без уговоров и без отделений.