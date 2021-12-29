Что мы навсегда потеряли в уходящем 2021 году и по чему будем скучать (но это не точно)

Каждый год мы что-то приобретаем, а что-то теряем. С каждым годом уходят в историю люди, события, явления и даже предметы. И 2021 год не исключение.

Delo.ua собрало 14 потерь 2021 года — то, что вместе с уходящим годом навсегда уходит в историю. Какие-то потери серьезные, какие-то грустные, а какие-то, напротив, покажутся нам облегчением. Рассказываем о событиях, людях и явлениях, которые были важной частью жизни украинцев, но в 2022 году о них останутся лишь воспоминания — как хорошие, так и не очень.

Многолетний глава МВД Аваков — все

За 2021 год Украина сменила 9 министров, но никто из них не может сравниться с главной отставкой года — Арсеном Аваковым, который лишился портфеля в июле 2021 года.

Уход Авакова — событие выдающееся. У него абсолютный рекорд для независимой Украины: семь лет, четыре месяца и шестнадцать дней сидел Аваков в кресле министра. Ближе всего к этому показателю подобрался только Юрий Кравченко, руководивший МВД с 1995 по 2001 годы.

Ушел Аваков не по своей воле — его "попросили". Слишком много накопилось вопросов к экс-министру. Например, "раскрытое" убийство журналиста Павла Шеремета, изнасилование женщины прямо в отделении полиции Кагарлыка или массовая перестрелка перевозчиков в Броварах.

Но, несмотря на сомнительный политический шлейф и недовольство со стороны общественности, с политической арены Арсен Аваков, кажется, уходить не собирается, активно комментируя происходящее в стране на политических теле-шоу. И параллельно с этим радует своих подписчиков в Instagram фотографиями вина, фруктов и Гройсмана с Яценюком.

У Авакова в Инстаграм больше 32 тысяч подписчиков.

Мы больше не почитаем Дональда Трампа в соцсетях

2020 начался с сенсации: Twitter навечно заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Политик, ведя микроблог, не особо церемонился и регулярно комментировал чувствительные темы, из-за чего был не раз обвинен комментаторами в расизме и сексизме. Экс-президент не раз публиковал и довольно опасные твиты — например, когда пошутил по поводу "ядерной кнопки" северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая "не такая большая", как у него.

В Twitter долго терпели выходки Трампа, но после штурма его сторонниками Капитолия и гибели нескольких человек заявили, что "высказывания экс-президента могут привести к вспышкам насилия", и пожизненно заблокировали его аккаунты. Позже Трампа временно забанили также в Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube.

Сейчас Трамп занят развитием своей социальной сети Truth Social, в которую ему удалось привлечь миллиард долларов инвестиций, но пока, похоже, без особого успеха. Жаль, многие до сих пор скучают по его сумасбродным постам. Один covfefe чего стоил!

"Несмотря на постоянную негативную прессу": один из самых популярных твитов Трампа, который так и остался непонятным

Бумажный талон у кондуктора в транспорте Киева больше не купишь

В этом году Киев первым из украинских городов перешел на цифровые билеты для проезда в транспорте. Такое решение местные власти приняли, чтобы наконец-то выяснить актуальный пассажирооборот в общественном транспорте и корректно возмещать перевозчикам их расходы.

Новшество изрядно потрепало нервы киевлянам, особенно тем, кто пользовался автобусами и трамваями нечасто. Запросы в Google "как платить в трамвае Киев" или "как платить в троллейбусе" лидировали в трендах.

Все дело в том, что новая система оказалась запутанной и больше усложняла, чем упрощала оплату проезда. Е-билет можно купить через мобильное приложение "Киев Цифровой", а еще оплатить поездку с помощью транспортной карты или карты киевлянина. Но перед этим приложение надо скачать, транспортную карту купить, а потом регулярно пополнять в терминалах, а карту киевлянина оформить в Ощадбанке с паспортом и идентификационным кодом.

Парадокс, но в итоге бумажные талоны заменили на... бумажные — с тем отличием, что на них есть QR-код и их нельзя приобрести у кондуктора. Такие "электронные билеты" рассчитаны на разовые поездки и продаются в терминалах самообслуживания на остановках наземного транспорта, в терминалах и кассах на станциях метро. Но и там не все гладко — порой даже кассы ломаются, и пассажиры не могут оплатить проезд.

Телеканалы Медведчука ушли из эфира

В феврале президент Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады Тараса Козака и трех принадлежащих ему информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone. Козак тесно связан с главой пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, и именно последнего называют реальным собственником каналов.

Медведчук решение Зеленского назвал зачисткой информационного поля от оппонентов, пожаловавшись на "циничное и грубое нарушение Конституции" со стороны гаранта. В Офисе президента ответили: не было никаких посягательств на свободу слова, а решение продиктовано исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Сегодня все три телеканала не просто заблокированы, они недоступны еще и на YouTube.

Сгорел уникальный орган в костеле Святого Николая

Вечером 3 сентября в Киеве загорелся костел Святого Николая. Пожар удалось быстро потушить. Но не обошлось без потерь. Дотла сгорел уникальный орган. Это был единственный такого рода инструмент во всей Европе.

Он был изготовлен специально для костела в конце 1980-х годов мастерами чешской компании Rieger-Kloss в городе Крнов. При конструировании инструмента они пытались приблизить его внешний вид к уникальному архитектурному стилю храма, построенному в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким (является одним из двух римско-католических соборов в городе, построенных до 1917 года). У органа было 55 регистров, распределенных по трем мануальным и педальной клавиатурам, и 3945 труб разного диаметра — от 13 мм до 6 м — из металла и ценных пород дерева. Инструмент оценивали в 1,2-1,5 млн евро. Чем уникален орган костела Святого Николая в Киеве (Приховати)

Орган и стал эпицентром пожара. Во время репетиции внутри инструмента произошло короткое замыкание. По словам епископа Виталия Кривитского, "в самом органе что-то затрещало во время репетиции, и он загорелся".

Сбор пожертвований на восстановление костела Святого Николая и органа начался в тот же день. За один день представители украинского бизнеса собрали 18 млн грн. Через несколько дней сумма благотворительных взносов составила 20,77 млн гривен. Из государственного бюджета на ремонт внешней отделки костела выделили 148 млн грн.

В костеле Святого Николая полностью сгорел уникальный орган

"Фуршет" обанкротился

В январе 2021 года хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства дочернего предприятия "Ритейл Центр", который владеет розничной сетью "Фуршет". Продуктовая сеть супермаркетов "Фуршет" была основана родоначальником украинского ритейла Игорем Баленко — политиком, предпринимателем и супругом известной певицы и скрипачки Асии Ахат. В 1992 году открылись двери первого магазина в Киеве под названием "Ля Фуршет", однако уже через шесть лет сеть расширилась и была переименована в "Фуршет".

В феврале 2021 года ООО "Сильпо-ФУД" направило запрос в Антимонопольный комитет по покупке активов "Фуршета", и регулятор дал добро на осуществление сделки.

​​Андрей Шевченко больше не тренер национальной сборной по футболу

В начале августа 2021 года главный тренер сборной Украины, бывший футболист и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко покинул команду после пяти лет работы на посту. В соцсетях он сообщил, что контракт с Украинской Ассоциацией футбола (УАФ) закончился, поэтому работа Андрея и тренерского штаба завершена. Эта новость потрясла болельщиков, которые были уверены, что Шевченко все же сможет договориться с УАФ о продлении контракта, чтобы продолжить тренировать главную команду страны, однако этого не случилось.

Его карьера на посту главного тренера началась в 2016-м году, когда бывший футболист принял предложение руководить сборной Украины, имея на руках диплом профессионального тренера УЕФА. После назначения в адрес Шевченко было много критики со стороны болельщиков, которые разбились на два лагеря, где второй возлагал большие надежды, ссылаясь на его профессионализм игры в футбол. Андрей все же смог показать хорошие результаты, оправдав ожидания болельщиков. В 2018 году он взял на себя ответственность за непопадание "желто-синих" в сетку Чемпионата мира. Однако в 2019 году команда обыграла португальцев в составе с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в отборочном матче Чемпионата Европы. Всего на счету Шевченко 52 матча, 25 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В итоге сборная Украины пробилась в восьмерку сильнейших на Чемпионате Европы 2020. Как Шевченко справился с работой тренера (Приховати)

С ноября этого года Андрей возглавляет тренерский штаб итальянского клуба Дженоа.

Uber Shuttle перестал работать в Киеве

В ноябре 2021 года компания Uber приняла решение остановить деятельность сервиса по бронированию мест в микроавтобусе, который курсировал по заранее определенному направлению Uber Shuttle. Этот сервис компании проработал в столице Украины 2,5 года, но на данном этапе Uber без объяснения причин такого решения прекратил работу шаттла.

А сколько надежд возлагалось на сервис! В соцсетях называли новшество "убийцей маршруток", а презентация шаттлов в мае 2019 года проходила в присутствии экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна и мэра Киева Виталия Кличко. Но какими бы комфортными ни были автобусы и маршруты, компании так и не удалось пересадить пассажиров на свои автобусы. Видно, киевляне "с детства за маршрутки", и ничего не попишешь.

В Украине упразднили ГАСИ

Ликвидация инспекции, больше известной у застройщиков как ДАБИ или ГАСК (ГАСИ, на украинском — ДАБІ), стала, скорее, не потерей, а долгожданным освобождением от коррупционного монстра, десятки лет существовавшего в Украине. Взятки, которые требовали чиновники за разрешение на строительство, контроль за его ведением и ввод дома в эксплуатацию, на рынке были хорошо известны — "$5 за квадратный метр жилья". Вне зависимости от того, соответствует ли объект законным требованиям или нет. В свою очередь это сказывалось на конечной стоимости жилья. "Благодаря" ГАСИ в Украине построили сотни домов и там, где строить по закону нельзя, и такими, какими строить нельзя.

На работу в новый орган — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) — не взяли ни одного чиновника, работавшего прежде в ГАСИ. У нового органа нет разрешительно-регистрационных функций, и он работает в цифровой плоскости. Вся проектная документация размещается в электронном кабинете, и при наличии правильно оформленного пакета документов система автоматически разрешает застройщику строить или, наоборот, запрещает. В общем, ГАСИ умер, да здравствует ГИАГ!

Старейший коворкинг Киева не выдержал пандемии

1 июня 2021 года закрылся один из старейших киевских коворкингов "Часопис", расположенный на площади Льва Толстого. Он не был первым украинским коворкингом, но именно он сформировал услугу в том виде, в каком ее продают сегодня.

За 9 лет работы "Часописа" локация организовала более 5000 собственных мероприятий, ориентированных на развитие креативного предпринимательства, технологической и инновационной экосистемы Украины, запустила более 120 учебных программ, провела 4 партнерские акселерационные программы для стартапов и социальных предпринимателей.

Как и для большинства украинских предпринимателей, свернувших бизнес в 2020-2021 годах, основной причиной закрытия стала пандемия. Дважды за время карантина компания обращалась к арендодателю за скидкой. Один раз ее сделали, второй — нет. Когда у владельцев локации стал подходить к концу срока аренды, те приняли решение договор не продлевать.

"Часопис" работал с 2011 года

Последней каплей стало то, что в 2018 году компания продала мажоритарную долю в бизнесе международной коворкинг-сети rent24. В 2019 году сеть собралась открывать первый коворкинг в Варшаве, но из-за пандемии поставила эти планы на паузу. В настоящее время в варшавской локации идет ремонт, однако о новых сроках запуска "Часописа" в ней уже не говорят.

Прописка в паспорте ушла в историю

В ноябре 2021 года В Украине отменили прописку в паспорте, упростив украинцам тем самым регистрацию места жительства. За принятие соответствующего законопроекта №5463 проголосовало 238 народных депутатов Украины. Теперь место жительства можно будет зарегистрировать, а также изменить онлайн через портал "Дія".

В бумажный паспорт после вступления закона в силу вносить изменения и ставить штамп о месте регистрации уже не будут. Старые записи останутся без изменений, но новые вноситься уже не будут. Все актуальные данные о регистрации места проживания теперь будут храниться только в электронном виде. Вот по прописке точно никто скучать не будет!

Ликвидирована налоговая милиция

В марте 2021 года в Украине успешно закончилась еще одна ликвидация — очередная попытка распрощаться с налоговой милицией, которая долгие годы ассоциировалась у предпринимателей с "кошмарением" бизнеса. Аргументов против работы налоговой милиции было не меньше, чем у сторонников ликвидации ГАСИ. Главный из них тот, что налоговая милиция является по сути репрессивным органом, который не сокращает количество финансовых преступлений, но при этом давит на бизнес.

Поэтому 21 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о создании органа, который заменит налоговую милицию — Бюро экономической безопасности. Работа Бюро должна сделать невозможным главные "особенности" налоговой милиции — давление на частных предпринимателей, в частности "маски-шоу" — силовые операции, которые зачастую блокируют работу бизнеса. Кроме того, ликвидация налоговой милиции — одно из требований Евросоюза и МВФ.

Отметим, что налоговую милицию парламент уже ликвидировал в 2017 году, правда, случайно. Позже Верховная Рада вернула налоговую милицию в правовое поле. Что ж, посмотрим, как получится на этот раз.

Дешевые "евробляхи"

После Евромайдана на фоне разгорающейся войны и общей ситуации легкой анархии в Украине на украинских дорогах массово появились нерастаможенные машины с иностранными номерами. Они были и ранее: иностранцы, проживающие в Украине, имели (и имеют сейчас) все права на временный ввоз своих авто. Еще в небольших количествах такие машины можно было встретить в приграничных районах, где на них старались далеко не выезжать и особо не светиться. Но начиная с 2014 года авто на "бляхах" стало не просто привычной деталью пейзажа, они в открытую использовались в качестве коммерческого транспорта.

Причина их популярности ясна: бывшие в употреблении авто в Европе намного дешевле, чем в Украине. Ремонт и обслуживание там стоит дороже, а значит, расходы на содержание старой техники вынуждает европейцев регулярно обновлять свой автопарк. В Украине же милиция следила, чтобы пользовались нерастаможенными авто только те, кто имеет полное право на это по закону. Но в определенный момент на это стали закрывать глаза. Уверен, что это было некоторым образом сделкой с обществом. Власти предержащие официально на послабления не пошли, но фактически позволили пользоваться дешевыми б/у авто. Самым смелым.

Но идиллия продолжалась недолго. Приток дешевого "автошрота" поставил на колени легальную торговлю автомобилями, а внутреннее производство фактически загнал в гроб. И вопрос возвращения рынка в легальные рамки стал подниматься вновь и вновь.

Но тут произошло редчайшее событие: украинцы стали объединяться для противостояния властям не по идеологической, а по экономической причине. Люди, "вкусившие" возможность купить недорого более-менее современный автомобиль за цену убитого "жигуля" (напомним, это не сильно модернизированная разработка еще шестидесятых годов), не хотели "платить больше". Объединение "Автоевросила" проводило массовые акции протеста и добивалось максимально лояльного для потребителей варианта узаконивания их транспорта. Решение вопроса неоднократно откладывалось под давлением активистов.

Но все рано или поздно заканчивается. Весной 2021 года был принят закон, по которому владельцы "евроблях" получили возможность растаможить их по льготной ставке. Летом он вступил в силу, и до 10 ноября владельцы таких авто должны были легализовать их. Небольшая отсрочка есть еще у бойцов ООС, которые находятся на востоке в длительной командировке: они могут завершить процедуры до 8 февраля 2022 года.

Авто растаможивали не бесплатно, но все равно ставка была более-менее гуманной. Но главное — закон дал возможность растаможить авто устаревших экологических классов, от Евро-3 и выше.

Но взамен полиция получила доступ к данным таможни и стала активно преследовать тех, кто продолжал нелегально ездить на авто с иностранными номерами. И машины с европейскими номерными знаками на дороге снова стали редкостью.

Daft Punk распались

Одна из самых известных французских групп в мире, дуэт Daft Punk, внезапно заявила о прекращении карьеры в феврале 2021 года. 28 лет карьеры, всего четыре (но каких!) альбома и настоящие революции в музыке и ее производстве. Вместе со своими современниками The Prodigy, The Chemical Brothers и Fatboy Slim французы не только вывели электронную музыку в мейнстрим, но и превратили ее в явление стадионного масштаба — до них подобным влиянием на массы могли похвастаться разве что Kraftwerk и Depeche Mode. Известие о "смерти" группы привело к тому, что продажи только альбома Discovery увеличились на 8000%, а вся дискография моментально вернулась в хит-парады всех стриминговых сервисов.

Тома Бангальтер и Ги-Манюэль Де Омем-Кристо так и не сняли маски

Прощаясь с фанатами, Тома и Ги-Манюэль не изменили себе и вместо панегириков опубликовали видео "Эпилог" из своего же фильма "Электрома", снятого в 2006 году. Но свои легендарные маски так и не сняли. Что ж, спасибо, ребята, за музыку и ждем воскрешения. Недаром же у группы есть песня Phoenix, что как бы намекает.